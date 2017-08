– Her har de sin amatørstatus i god behold

Nå begynner både Boreal og Finnmark fylkeskommune å vise sin manglende evne, både til å drive fergetrafikk, og å informere befolkningen når dette ikke virker. Boreal synes å mangle erstatningsfartøy, og Fylkeskommunen, som driver Snelandia, synes å mangle evnene som skal til for å informere.

At den Reise Appen, som jo mange benytter, samtidig er en tvilsom affære, som ofte ikke opplyser riktig om avganger med ferger, gjør dette ikke noe bedre.

Tirsdag denne uke forsvant bare ferga fra ytre Loppa. Den kom bare ikke, og ingen informasjon var mulig å finne om hvorfor og hvor lenge. Samtidig synes det som også Hasvik-sambandet ble rammet av samme mystiske feil, slik at begge ferger ble liggende i Øksfjord.

Onsdag kom det heller ingen ferge til Bergsfjord og Sør-Tverrfjord, alt uten at man informerte, og reiseplanleggeren til Snelandia informerte om at ferga skulle gå som normalt, noe den ikke gjorde.

Torsdag kveld var situasjonen den samme, ingen trafikkmeldinger hos Boreal som skulle tilsi avbrudd i rutetrafikken, og reiseplanleggeren til Snelandia informerer om ei ferge som skal gå klokka 07.20 fra Bergsfjord til Øksfjord. Om morgenen torsdag den 17. er det skjedd endringer. Da ser man av Boreals side at det er en trafikkmelding på fergeforbindelsen Sør-Tverfjord- Bergsfjord- Øksfjord, som sier at ruten er kansellert, men ikke hvor lenge, bare at det er begrunnet teknisk feil. Hvor lang tid dette vil ta, forteller man ingenting om. En liten aning får man, når man leter i reiseplanleggeren, men den er litt forvirrende og ikke til å stole på, siden erfaringen har lært oss, at den ofte har feil, og at ruter som seiles hender faller ut. Det skjedde torsdag for to uker siden, hvor kun hurtigbåt kom opp som alternativ, mens ferga, jo den gikk den. Men det var for to uker siden.

Reiseplanleggeren forteller at første ferge går først på lørdag den 19. Klokka 12.05. Da har man vært uten fergeforbindelse i nærmere fem døgn, og man har heller ikke maktet å informere, bortsett fra i ettertid. Er en vei sperret, nesten hvor som helst i landet, får man informasjon både på nettet og i radio, men når ferga uteblir tar det etpar døgn før den minste informasjon er tilgjengelig, godt gjemt hos Boreal på deres hjemmeside, og ingenting i Snelandias reiseplanlegger.

At Boreal setter opp hurtigbåt for ferge, er som å by en gjest sjøvann å drikke når han er tørst. Det er rett og slett ingen erstatning. Ferga er der for å transportere biler og passasjerer, når folk ikke får bilen med, er de like langt. Når også de to ansvarlige organer, Boreal og Fylkeskommunen, ikke makter å informere skikkelig om slike avvik, ikke før tidlig på natten før ei rute skal gjennomføres, så forteller det at både Boreal og fylkeskommunen har sin amatørstatus i god behold, både i samband med fergetrafikk, uten reserveferge tilgjengelig, og i samband med informasjon. I begge tilfeller bør folk få en god forklaring hvorfor fergesambandet og informasjonstjenesten ikke fungerer.

I håp om at en sammenslåing av Troms og Finnmark, i alle fall vil føre til at det både blir mer konkurranse i samband med samferdselsanbud, og at informasjonstjenester kan gjøres mer profesjonelt enn man klarer i Finnmark, kan vi vel se på handlingslammelsen til begge aktører, som et viktig bidrag til.

Ole Martin Rønning

Lokalpolitiker for Høyre i Hammerfest