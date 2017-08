– Finner oss ikke i å bli kalt for løgnere

Vi finner oss ikke i å bli kalt løgnere i media! Hvorfor ikke ta kontakt direkte med oss?

Les intervjuet med rådmann og kommunalleder.

Varaordfører manet til ro. Foreldre og andre involverte lyttet til dette, men nå ser vi oss nødt til å svare. Det er barna det handler om!

Vi har akseptert at det er politisk flertall for å legge ned driften. Det vi kjemper for er elevene våre. Det er de som ikke vet hvilken skole de skal begynne på mandag.

Det er de som ikke har fått tilvenning til ny skole, som ikke har fått forberede seg på skolestart, som ikke har fått tilbud om førskoledag og besøk i barnehagen av sine nye lærere. Det er BARNA som trenger et år ekstra når situasjonen er blitt som den er blitt!

Denne situasjonen kunne vært ryddet opp i da kommunen fikk svar fra fylkesmannen 30. juni. Da visste man hva en hadde å forholde seg til av tid fram til skolestart. Da skulle de ansvarlige ha sagt stopp, vi er nødt til å utsette nedleggelsen, dette lar seg ikke gjennomføre uten at det blir uforholdsvis stor belastning for elevene.

At man er ute i media og skylder på foreldre som kjemper for sine barns muligheter for ett godt skoleår, ansatte som velger å si i fra når de ser en prosess som er på ville veier, politikere som er sitt ansvar bevisst og sier sin mening og fylkesmannen for sin behandling, er det jeg vil kalle ansvarsfraskrivelse.

For å bygge opp under kommunens egne verdier burde rådmann og kommunalleder sagt klart og tydelig at dette fikser vi uansett hvordan utfallet blir, og ikke komme med en forsvarstale, beskylde parter for å komme med usannheter. Drive skremselspropaganda om at det koster for mye økonomisk, og at det ikke er sikkert at skolen vil åpne på mandag!

Og dessuten, hvis en leser saksfremlegget og bruker rådmannens egne tall, ser en at fortsatt drift av Kåfjord skolen vil kostet kommunen 890 000 i 2017, det er de pengene det må finnes inndekning for i inneværende budsjett.

Budsjettet for 2018 blir jo ikke vedtatt før desember 2017, da vil det koste kommunen 1.250 000 å drifte Kåfjord i stede for alternative løsninger for barna!

Kåfjord bygdelag