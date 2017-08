– Vi kan få et lappeteppe av forvaltere

I dagens Finnmark har vi som utmarksbrukere helt unike muligheter til å utøve jakt, fiske og friluftsliv. Vårt fylke skiller seg markant fra andre fylker og områder i landet, fordi vi stort sett bare trenger å forholde oss til èn grunneier.

Vi kan per i dag kjøpe ett jaktkort for småvilt som dekker hele fylket, og vi behøver ikke å bruke tid på å forholde oss til en rekke grunneiere. Elgjakt er forbeholdt fylkets innbyggere, og per i dag fordeles jakta rettferdig mellom de enkelte kommuners innbyggere og jegere fra fylket for øvrig.

Innlandsfiske i Finnmark er gratis for fylkets innbyggere, og vi har en enestående anledning til å dra på tur på kryss og tvers i fylket og fiske i de innlandsvannene som passer oss.

Men mørke skyer truer i horisonten.

Se for dere en situasjon der man må ha med en hel kortstokk med fisketillatelser for ei ukes fisketur på fjellet – om det i det hele tatt er fisketillatelser å få tak i. På en gitt rute kan det være en rekke forskjellige grunneiere, forvaltere, og bygdelag som forvalter sine fiskevann, og som selvfølgelig skal ha betalt for dette.

Eller en helgetur på småviltjakt, der dere må forholde dere til flere ulike rettighetshavere, ulike reguleringer, begrensninger på jakt med hund eller kanskje jakt forbeholdt innenbygdsboende. Eller i verste fall er jakta priset høyt og solgt eksklusivt til noen som er villige til å betale.

Se for dere at elgjakta i fylket er splittet i et utall av små grender, bygdelag og privat grunn. Se for dere at prisene for jakta i fylket mangedobles, og at jakta selges ut av fylket til de som har betalingsvilje.

Etter NJFF – Finnmark sitt syn er dette en skremmende fremtid, og vi ønsker inderlig at vi ikke kommer dit.

I januar 2017 ga Utmarksdomstolen Nesseby bygdelag medhold i at den fastboende befolkningen alene har rett til å forvalte bruksrettighetene i et gitt område. Saken er nå anket til Høyesterett. Hvis dommen fra Utmarksdomstolen blir stående risikerer vi at Finnmark blir et lappeteppe av forvaltningsområder når bygdelag over hele fylket melder tilsvarende krav.

Vi håper Høyesterett behandler saken og treffer en avgjørelse som legger til rette for at dagens forvaltningsmodell videreføres.

Vår mening er at den nåværende grunneier Fefo er den beste garantisten for at alle som bor i Finnmark har den samme gode tilgangen til å høste av våre rike naturressurser. Fefo er også en garantist for at ikke prisene løper løpsk, og at vi som bor her kan jakte og fiske til en rimelig penge.

Med dagens modell er vi sikret en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av jakt- fiske og friluftsressursene våre, og vi har en grunneier som er villig til å lytte til brukergruppene og tar disse med på råd i forvaltningsspørsmål.

Ikke minst er fylkets innbyggere sikret rett til jakt og fiske på Fefo-grunn gjennom Finnmarksloven.

NJFF Finnmark

Styret