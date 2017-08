Det er lørdag. Klokka er ti på sju om kvelden og jeg har ventet på lørdagsavisene siden klokka halv fem. Jeg har ikke vært alene. Mange har ventet ved kiosken, hos Rema og hos Coop. Folk har lurt på om det virkelig skal være slik at man skal vente på aviser i flere timer på en lørdags ettermiddag?

Hva er grunnen til at det er blitt så mye verre å bringe avisene ut det siste halve året? Det går selvsagt ut over salget i butikkene og kioskene, for folk som bor 4 – 6 mil fra salgsstedet har ikke muligheter til å bruke så lang tid som det nå tar, for å få lov til å kjøpe en eller flere riksaviser.

Situasjonen er jo nå at vi ikke har lokale lørdagsaviser lenger. Derfor er denne lørdagsblekka et godt avbrudd i helga.

Hvordan ser aviseierne på dette, at avisene ikke kommer frem før kvelden på en lørdag?

Vi har ikke søndagsåpne butikker og på mandag er avisen gammel for de fleste, unntatt oss som løser kryssord. Da blir de liggende usolgte.

Jeg syns også at butikkpersonale burde ha mobilnummer til avisbudet, slik at de kan ringe og folk kan få et skikkelig svar, når de spør om når omtrent man kan vente avisen.

For min egen del satt jeg utenfor butikken i to timer(!) før jeg dro hjem i første omgang og jeg hadde mange omkring meg på parkeringsplassen. Siden har jeg vært der to ganger til.

På vegne av meg selv og mange andre irriterte avislesere sier jeg: Dette må det bli en forandring på. For ett til to år siden var avisene hos oss i totida på lørdagene.

Erna Fjelldahl