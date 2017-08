Jeg er bare én tidel!

Det hender jeg sitter og lurer på hvordan det ville gått med meg, dersom jeg hadde tilhørt flertallet / majoriteten. Jeg gjør ikke det. Nå tenker du kanskje etnisk eller politisk, ja, det også, men det er ikke det jeg tenker på.

Vi som er sendt ut i Verden med venstre del av kroppen som den dominerende, møter et høyredreid samfunn. Det skjønner ikke høyrehendte, hvis de da ikke bruker høyre hjernedel. En stund etter at jeg krøp ut, fikk jeg vite at jeg måtte gjøre det og det med finhånda, ikke stygghånda. Det var den første løgnen jeg avslørte. Etter å ha studert begge hender inngående, fant jeg ut at begge var like pene! Men de voksnes vilje var sterkere enn min, og jeg skrev stygt med den de kalte penhånda, men lurte meg til å gjøre annet, viktigere arbeid med den andre. Og det var da det startet: Skulle jeg spise, og det var dekket, lå kniven til høyre og gaffelen til venstre. Jeg skiftet for å skrelle poteten, og skiftet igjen for å spise. Det vi snakket om, ble borte et øyeblikk.

Forunderlig nok har majoriteten funnet det i orden, at fin mat skal føres inn i munnen med stygghånda!

Mens man i min oppvekst satte pris på at folk var kreative, ønsket å skape noe også med hendene, har vi hatt en periode der teorien har holdt til i høysetet. Helst var det økonomiske teoretikere vi skulle beundre. Inntil vi så dem springe rundt i ekstase på en scene, for å anbefale en skuddsikker investering. Inntektene av investeringen fikk de på toppen, lov til å motta selv, uten virkningsfull samfunnsreaksjon.

Dette er kanskje etter din mening, skrevet riktig galt, og da kan det hende du kaller det venstrehåndsarbeid! De som bruker det uttrykket, kjenner nok ikke til bakgrunnen, eller historia.

Ved det gamle Englands festninger bygde man vindeltrapper som kunne forsvares av folk som brukte høyre hånd, men ikke angripes av andre enn venstrehendte. Og motsatt. Selvfølgelig forteller historia også at de passelig glupe norske vikingene brukte lang tid for å skjønne, at de måtte sette inn venstrehendte i angrepet.

Det tar nok lengre tid før angripere av daglige utfordringer skjønner, at man må ta i bruk folk som fra fødselen mest bruker den høyre hjernehalvdelen for sin tenkning. At de bruker den venstre kroppsdelen mer aktivt enn den høyre, er en naturlig følge av det.

De som bruker høyre hjernehalvdel, ser verden på en annen måte enn de såkalte normale. I en av de bøkene man ikke skal kopiere fra, der trussel om «bøter eller fengselsstraff» står nevnt, finner jeg noe jeg likevel tar meg friheten til å kopiere. I Kunnskapsforlagets bok Fremmedord og synonymer blå ordbok (Oslo 2005), har forfatterne skrevet følgende: «Keivhendt venstrehendt; klønet(e), se klosset(e)”. – Så kunnskapsløst! Til og med min kunnskapsmaskin (oversatt fra finsk; tietokone) reagerer på den klossete skrivemåten til forfatterne!

I våre dager er det mye snakk om mobbing, og så driver et «kunnskapsforlag» slik formidling.

Joda, venstre betyr klosset på gresk, fransk (gouche) og tysk, og ond på latin (sinistra). Å venstre på svensk er å være utro. Men de har jo alltid vært litt royale. Kanskje også danskene? Christian IV døde i 1648, men mens han levde, var han gift «til venstre hånd» – det vil si med en kvinne uten likeverdige rettigheter. Kanskje fruen på Fruholmen i en fjern fortid hadde vært én av de til venstre ved det danske hoff? Huff!

Med kulepenn og mobiltelefon er det just det samme og ett fett hvilken hånd du bruker.

I Handboka av Åsmund H. Eikenes, utgitt i 2016, kan vi lese om fordommer ved det å være venstrehendt, og det å tvinge barn til å bruke høyre hånd. Han viser til at nevrologen Frank R. Wilson i boka The Hand, skriver om en gutt som i fire omganger måtte bytte mellom å være høyre- og venstrehendt. Siste gang var da gutten som tiåring fikk enda en ny lærer, en varm og omtenksom dame som ikke trodde gutten var dum, og at det ikke var galt å skrive med venstre hand. Dessverre ble det ikke et nytt gjennombrudd i læring eller i håndskrift. «Tidsvinduet» for å veksle mellom høyre og venstre hånd var lukket, og gutten satt der med to like udugelige hender, skriver forfatteren.

Jeg nevnte England. Fikk min første saks for en venstrehendt og skråstilte tegnepenner derfra. Kjøpte en T-skjorte med teksten: Only the lefthanded people are in their right minds. - Vanskelig å oversette. Dagens unge ville kanskje si noe sånt som: Det er bare en venstrehendt som ikke er tett i pappen.

Problemene med venstreminoriteten oppsto allerede i Steinalderen. Fred Flintstone kunne ikke danse, for han var utstyrt med to venstrebein. Ordet venstrehåndsarbeid brukes, uten at de som bruker det, synes de mobber mellom sju og ti prosent av befolkningen. Det skikkelig diskriminerende ordet kjevhendt er nesten ikke å se. Bare én gang hørte vi den tids forsvarsminister, Jørgen Hårek Kosmo, omtalt som Kjevhendt politiker fra Fauske, i Dagsrevyen, NRK, 13. august 1994. For å gå enda lengre tilbake, til 3. august 1936, kan du finne en artikkel i Vestfinnmark Arbeiderblad med tittelen «Er De kjevhendt? Og har vitaminene skylden?» lese: «Det er ingen mangel å være kjevhendt. … en kjevhendt kan skrive like vakkert med venstre hånd som en «normal» med høire.» Her anbefales det ikke å tvinge barn til å skrive med høyre hånd, da kan barna bli «usikre og klossete.» Det skrev avisa fire år før jeg ble født! Jeg spør, men får ikke svar: - Leste ikke foreldrene mine avisa?

Ivar Eskeland sa en gang i et av sine fortreffelige kåserier, at det ikke var en stor ulykke om det ikke fantes kjøkkenutstyr for kjevhendte. Det verste han visste om var «åndelege kjevhendte, for det er det me er», mente han. Hva han enn kunne mene med det.

Derimot, i den minste boka jeg har: Native American Wisdom, står det (s. 24), hvis jeg klarer å oversette det pent: «Alle ting i verden er to. (…) Vi har den høyre hånda som slår og gjør det onde, og den venstre full av vennlighet, nær hjertet.

Men det ble sagt lenge før cowboy-kulturen overstrømmet – dem og oss. Apropos kugutter: Jeg har nylig lagt merke til, at Trumps høyre hånd er venstrehendt! Og han som altså sitter med trumpen etter valget, avløser en venstrehendt.

Du spør kanskje om jeg har samlet lenge på eksempler? Blitt usikker og klosset av å ha blitt tvunget til bruk av høyre hånd? Det vil nok andre kunne vurdere mye bedre enn meg. Jeg vil bare si at det jeg har skrevet her, ble slik fordi jeg har skrevet det med penhånda, og tenkt det ut mest med venstre hjernehalvdel. Trøster meg med at jeg da har delt skjebne med majoriteten.

Jeg heiser likevel flagget den 13. august, på Venstrehåndsdagen.