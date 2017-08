– Jeg ser på dette med skrekk og gru

Som medmenneske, innbygger og mamma til et skolebarn i Alta kommune ser jeg med stor bekymring på det som skjer med barna i Kåfjord. Det kan umulig være en kommune verdig å behandle barn på den måten. Har Alta kommune glemt sitt eget verdigrunnlag «åpenhet, trygghet og respekt» eller gjelder ikke dette for barna i Kåfjord? Det som skjer i Kåfjord burde berøre oss alle, det angår oss alle og vi må kanskje ta innover oss at dette kan skje med oss alle.

Det er ikke en kommunes plikt å drifte enhver nærskole på etthvert nes. Ingen forventer dette. Men vi bør kunne forvente en ryddig prosess rundt det hele. Vi bør kunne forvente forutsigbarhet for barna, god informasjon og ryddighet. Det som nå har skjedd og som fortsatt pågår vitner om en særdeles uryddig prosess der skolebarna først skal til Gakori, så til Talvik, så skal ble vedtaket kjent ugyldig, så stenges SFO på tross av ugyldig vedtak og så skal barna kastes ut av grendehuset.

Det er skremmende hvordan kommunen opptrer overfor barna og deres foreldre. Det er barn vi snakker om her! Barn som kommunen har ansvaret for. Barn som kommunen plikter å se til ha gode oppvekst- og levevilkår. Barn som har krav på at det voksne bestemmer skal være til barnas beste.

Mener virkelig Alta kommune at denne prosessen har vært til barnas beste? At det er barnas beste som er i fokus når kommunalleder tropper opp og vil kaste ut barna. Mens barna er tilstede! Jeg er så rystet at jeg har ikke ord. At fire Kåfjord-barn og en voksen samles i grendehuset kan umulig være til plage verken for folk eller fe. Eller for kommunalleder.

Jeg ser med skrekk og gru på det som skjer. Vil dette skje med mitt barn? Barna til venner og kolleger? Det skjer allerede med barna til både venner og sambygdinger, om man kan kalle Alta for en bygd, i Kåfjord. Det skjer en udemokratisk prosess der man tar seieren for gitt og stenger en skole uten gyldig vedtak. Og attpåtil har man frekkhetens nådegave og skylder på foreldrene når barna opplever å miste stabilitet, forutsigbarhet og trygghet. At det er foreldrene som ikke har gjort jobben sin. Hva tenker kommunen at foreldrene skulle gjort? De forberedte barna på at skolen skulle stenge, at de skulle til Gakori, så til Talvik, på at skolen ikke skulle stenge, at SFO ikke var stengt og nå på at den skal stenges. Jeg ber til høyere makter for at mitt barn ikke blir utsatt for en så barnefiendtlig kommunalpolitikk.

Alle barn i Alta kommune har rett på gode, trygge og stødige voksne. Barn trenger stabilitet. Voksne som tar gode valg på vegne av barna. Voksne som informerer barna, som tar hensyn til barnas trygghet og barns rett til en forutsigbar hverdag. For å oppnå dette, må vi ha et samfunn som legger til rette for å ivareta barn. Vi må ha bevisste foreldre som tar de beste valgene for barna sine. Vi må ha gode skoler med høy kvalitet og mulighet til å ivareta hvert enkelt barn på best mulig måte. Vi må ha gode og reflekterte politikere som kan og vil det beste for barn. Dette er ingredienser som gir barn gode oppvekst- og levevilkår. Kommunen har en overordnet plikt til å bidra og til påse at dette skjer. Jeg vil påstå at kommunen har sviktet barna i Kåfjord på det groveste. Da snakker jeg ikke om nedleggelsen i seg selv, men prosessen rundt dette. Og dette er noe som bør angå alle foreldre i Alta kommune. Det er «våre» barn som blir utsatt for dette og vi må stå opp før dette skjer på en skole nærmere enn vi liker. Kåfjord er allerede nært nok.

Nå bør Alta kommune ta sitt verdigrunnlag på alvor og behandle barna i Kåfjord slik man skal behandle barn. Med åpenhet og respekt fra trygge og stødige voksne. Det er ikke for mye forlangt av mennesker som skal lede en kommune inn i fremtiden. Og ikke glem hvem som er fremtiden. Det er barna våre!

Mamma til skolebarn

ved Elvebakken skole