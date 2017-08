Vedtak til barns beste?

Åpent brev til alle kommunestyrets faste medlemmer og varamedlemmer.

Som fagpersonell ved Kåfjord skole har vi i forbindelse med ny behandling av sak om nedlegging og forskrift til skolemønster behov for å opplyse kommunestyret i Alta om følgende: I februar 2017 ble det i samråd med hovedverneombudet i Alta kommune meldt inn et formelt avvik som følge av manglende informasjon og oppfølging fra arbeidsgiver i forbindelse med saken om nedlegging. Først etter påtrykk fra personalet stilte kommunalleder opp til et møte med oss hvor hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og kommunens hovedverneombud også deltok. I dette møtet tok vi opp spørsmål i forhold til det praktiske dersom muligheten for at det som nettopp nå har skjedd, kom til å bli en problemstilling, nemlig at vedtaket ble kjent ulovlig av Fylkesmannen. Vi fikk til svar at oddsene for dette var å anse som minimale, og at man fra administrasjonens side kun forholdt seg til kommunestyrets ordre om å effektuere vedtaket uavhengig av at saken var sendt inn til lovlighetsbehandling hos tilsynsmyndighetene.

Som fagfolk, og de som er satt til å ivareta elevene, advarte vi administrasjonen sterkt mot ikke å ha en plan B, da vi så for oss at tidsperspektivet i denne situasjonen ville bidra til stor usikkerhet og uforutsigbarhet for barna dersom vedtaket skulle vise seg ikke å være lovlig, i tillegg til at nytt skolested faktisk ikke var kjent før vedtak om skolekretsinndelinger ble gjort så sent som 23. mai. Vi ble dessverre ikke hørt da, og heller ikke i vår høringsuttalelse i forbindelse med saken om skolemønster hvor vi påpekte akkurat det samme. At barn må få god tid til å omstille seg for endring, at overganger må skje på en trygg og skånsom måte, og at vi av den grunn anbefalte at nedleggingen og endring av kretsgrenser ikke bør effektueres før høsten 2018. Vi så rett og slett at vi fra personalets side ikke hadde handlingsrom til å sikre elevenes beste godt nok under de rammefaktorer som ble gitt, eller rettere sagt ikke gitt fra skoleeier. Prosessen har hele veien etter vårt syn vært elendig håndtert, og vi finner det svært merkelig at såpass få i «styre og stell» ser ut til å være villig til å ta konsekvensene av det.

I overnevnte møte med kommunalleder presiserte samtlige ansatte at vi hovedsakelig ønsker å beholde våre arbeidsplasser i Kåfjord så lenge det er skoledrift her, og fikk da en klar lovnad fra henne om at dersom ikke lovligheten gikk igjennom så hadde vi stående returrett hit selv om prosessen med endring av tjenestested skulle gå sin gang. Kommunalleder skulle da personlig ta det fulle og hele ansvaret for å informere berørte parter, altså de virksomhetene som hadde fått oss plassert til seg, og på den måten sikre at ikke vi ble stående i en vanskelig situasjon. Vi registrerer derimot nå i media at både rådmannen og politikere uttaler seg om at et års utsettelse av nedleggingen vil være vanskelig bl.a. fordi vi ansatte har fått tilbud om jobb andre steder. Med bakgrunn i dette må vi derfor få bringe klarhet i at det, ifølge kommunalleders møte med oss, IKKE skulle bli et problem. Vi stiller mer enn gjerne opp til skolestart i Kåfjord for ett års videre drift dersom dere utviser fornuft og respekt, og setter hensynet til BARNA først, framfor å fokusere på at det kan bli problematisk for administrasjonen å omorganisere lærere!

Selv om mange ser ut til å velge å tro noe annet, så er ikke denne saken et spørsmål om nedleggelse eller ikke nedleggelse. Alt berørte parter faktisk ber om er en ryddig og redelig prosess i tråd med Utdanningsdirektoratets retningslinjer, god forvaltningsskikk og viktigst av alt; som tidsmessig sikrer elever og foreldre en reell mulighet til å forberede seg på endring. I rettferdighetens navn burde ikke det være for mye forlangt. Barn, foreldre og sågar vi ansatte har måttet ta sommerferie uten avklaringer, informasjon eller i det hele tatt noen ansvarlige som har tatt seg bryet med å møte oss personlig. Etter vår mening er det likegyldig hvor «skylda» for den tragiske situasjonen vi står i ligger.

Det som nå er vesentlig er at dere som er satt til å tjene folket, faktisk er deres ansvar bevisst og utviser anstendig lederskap og medmenneskelig skjønn. Og om dere i den forbindelse er interesserte i å lytte til hva vi som fagfolk og de som kjenner våre elever best, har å si, så kan vi med hånda på hjertet skrive under på at det ikke er til deres beste å presse igjennom et hastevedtak fem dager før skolestart etter all den byråkratiske sendrektigheten og usikkerheten de har vært igjennom over tid.

Dersom man tar barnekonvensjonens formål på alvor, må den følges opp i praksis med en hensynsfull behandling av barn, og ikke reduseres til kun fagre ord på papir i saksdokumenter!

Personalet v/ Kåfjord skole

Kristine Marie Daniloff, Jorunn Lande Svebakk, Vegard Ludvigsen, Alf Bjørnar Eriksen, Linn Fallsen, Stein-Erling Enoksen-Schistad, Andrea Skjetne, Liv Hanne Rapp og Brede Fallsen.