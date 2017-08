Hvem er disse millionærene, disse formuende og disse «aller rikeste» som de rødgrønne - med forakt i stemmen - kaller dem? Disse tilsynelatende utskuddene blir alltid et tema i valgkamper - og de må vi visstnok for alt i verden bli kvitt, ellers vil det gå ille i landet.

Men hvem er de? De er faktisk i alle deler av landet, og i ulike deler av vårt næringsliv. Men de har noe til felles: de bidrar til å bære vårt land og vår velferd videre!

Skipsrederen - som har 40 ansatte på båten, og sysselsetter ytterligere 20 på slipp og velferd. I de årene han går i overskudd setter han av litt til reserve i dårlige år. Resten bruker han på å reinvestere. Kjøpe nytt og bedre utstyr - og etterhvert en ny båt. Så han kan ansette flere - flere som betaler sin skatt til samfunnet, og som kan brødfø sin familie.

Jeg vil ha flere slike "rikinger"! Jeg vil ikke at skipsrederens bedrift skal måtte stagnere (eller nedbemanne) fordi han har verdier i form av båt og utstyr de rødgrønne mener han må betale formueskatt av, uavhengig om bedriften går i overskudd eller underskudd!

Eller maskinentreprenøren. Med 7 biler, lagerbygg og kontorbygg. Sysselsetter 20 stk som alle betaler sin skatt - skaper verdier - og gir uvurderlige ringvirkninger, ofte i distriktene. Han heier jeg på! Om han et år går i overskudd reinvesterer han disse i lokalsamfunnet. Eller han kjøper en ny maskin så ennå flere kan få jobb. Han hindres av et system som gjør at den maskinparken skal skattlegges - hvert år - uavhengig av om den har hatt oppdrag eller ikke.

Derfor er det viktig for Norge å få fjernet formuesskatten på arbeidende kapital. Jeg heier på de som skaper verdier, tør å satse - og som sikrer oss en fremtid med annet enn kun offentlige arbeidsplasser!

PS: Jeg heier på Olav Thon også. Og Fredriksen, Stordalen, Hagen m.fl. Tenk hvor mange arbeidsplasser disse har skapt? Jeg ønsker meg flere slike, jeg.

Laila Davidsen

Stortingsrepresentant

Finnmark Høyre