Felles løft for trivsel

Det smaker godt av middagsløftet som er gjort ved sykehjemmene i Alta. I løpet av kort tid har de fleste sykehjemmene med enkle grep sørget for en mer naturlig syklus på måltidene og dermed skapt både en sunnere og triveligere hverdag.

De som vil og kan være hjemme kan glede seg over at Alta kommune har satset på hjemmetjenesten – samtidig som vi har en frivilligtjeneste som både tilbyr besøkstjeneste og utkjøring av mat. Det er en imponerende dugnadsånd også på dette området, der mange viser enestående holdning til å hjelpe i hverdagen. Noen har gjort dette i mange, mange år.

Det gjelder imidlertid å ha en mest mulig tilpasset eldreomsorg etter behovene som oppstår. Å være på sykehjem må og skal være noe mer enn et oppholdssted for eldre mennesker og vi håper at det nye omsorgssenteret, som skal reise seg de neste årene, fyller dette behovet. Det betyr blant annet at man legger opp til aktivisering, for eksempel arrangementer og kulturelle happeninger. Det har vist seg at det betyr mye for den mentale helsen – og nylig kunne Altaposten fortelle om populære bingokvelder.

Mat betyr mye for oss alle. Å få ernæring og metthetsfølelse anser vi som en selvfølge, men måltidene skal være noe langt mer. Det er noe man bør se fram til og passe inn i den hverdagen man har, inkludert når og hvor maten skal inntas. For mange har det gjennom et langt liv vært en sosial arena, der man koser seg med maten og praten. Sånn bør det aller helst være, for som setter pris på det.

I tillegg til å smake, er det viktig at periodiseringen er riktig, blant annet at måltidene ikke kommer for tett på hverandre. Eller at man legger middagen så tidlig, at det blir for langt opphold til kveld og natt.

Stikkprøvene Altaposten har gjort forteller om svært glade og takknemlige beboere, som blant annet setter pris på forskyning av middagen. Det er grep som gir både bedre søvn og kanskje mindre behov for assistanse fra pleiere – og dermed finnes det en plussfaktor her, hvis man er bekymret for økonomien. Tilpasningen til nasjonale retningslinjer har gått som smurt, bokstavlig talt.

Erfaringene viser at sunn fornuft forbausende ofte ikke koster noe som helst. Tvert i mot har beboerne og de ansatte funnet fine modeller som passer de fleste, så kan man eventuelt gjøre individuelle tilpasninger der det er mulig.

Vi synes også det er hyggelig å se på at det gjøres noe ekstra inn i mellom, for eksempel når finværet legger til rette for grilling. Det er «vaner» vi mennesker setter pris på, også som eldre. Godt jobba!