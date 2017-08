– Snakker mot seg selv

Umulig å forstå hva Ingalill Olsen og Ap mener, men det er vel hensikten.

Under tittelen "Snakk om mageplask!" skriver Ingalill at pliktene skal innfris og etterleves. Bakgrunnen for hennes innlegg baserer seg på at hun ble tatt "med buksa nede" i forbindelse med sine feilaktige påstander om at Stortinget hadde innført arealavgift på oppdrett, at instruksen hadde med kvoter og gjøre, og at Ap hadde ordnet flertall på Stortinget for å stoppe pliktmeldingen.

Selv om Ingalill blir tatt med "buksa nede" for å komme med feilaktige påstander ovenfor fiskeriministeren, så er hun ikke litt ydmyk for og ta selvkritikk og si jeg tok feil. Neida, hun gyver løs med tåkelegging av hva Ap mener om tilbudsplikten, og jeg begynner å undres om de tillitsvalgte i Ap blir skolert i tåkelegging?

Ingalill skriver nå følgende "Arbeiderpartiets holdning til pliktene er klare; de skal innfris og etterleves! Enklere kan det ikke sies."

I mai skrev Ingalill følgende "Vi er enige om at tilbudsplikten er utdatert og bør erstattes av en reell leveringsplikt som sørger for at fisken som skal landes i Nord-Norge faktisk gjør det. Arbeiderpartiet krever at pliktene strammes inn, og det skal skje på en slik måte at fiskerinæringa skal få forutsigbarhet og trygge rammevilkår."

Legg merke til at da snakket hun om REELL leveringsplikt og ikke tilbudsplikt, mens tre måneder senere skriver hun at pliktene skal innfris og etterleves, noe som også inkluderer tilbudsplikten.

Tilbudsplikten etterleves i dag, så det er jo rent sprøyt det Ingalill lover.

Ingalill lover plutselig ingen endring i pliktsystemet, kun at det skal etterleves, og det gjør det allerede i dag.

Samtidig kan vi lese i Fiskeribladet 4. august at fiskeripolitisk talskvinne i Ap Ingrid Heggø lover endringer: "Den nye pliktløsningen går i korthet ut på at den opprinnelig leveringsplikten som ble endret til en tilbudsplikt skal omgjøres til en fleksibel bearbeidingsplikt" sier hun til avisa. Det er helt tydelig at den ene hånden i Ap ikke aner hva den andre gjør. Er det noen i Ap som kan forklare konkret på hva en fleksibel bearbeidingsplikt er for noe, og vil det medføre mere råstoff til kommuner langs kysten som ikke har industri?

Ronny Berg (Frp)

Statssekretær