– Snakk om mageplask!

Fiskeriminister Per Sandberg refser Arbeiderpartiets fiskeripolitikk . Det er ikke noe nytt og for så vidt helt OK all den tid vi ikke deler synspunkt med Frp og Høyre.

Sandberg gjør et poeng av at trålersakene og trålernes forpliktelser ikke ble behandlet i Stortinget og at han trakk saken. Det er korrekt, men saken var oversendt Stortinget til behandling i næringskomiteen. Der ble den trukket og det er nærliggende å tro at det var fordi Sandberg og regjeringa ikke fikk flertall, ikke engang hos sine egne!

Snakk om politisk mageplask!

Heldigvis var ikke flertallet med på Sandbergs «gave» til trålflåten, hvor de skulle å få beholde 80 % av den leveringspliktige fisken , mot at kystflåten ble tilført 20 % og et engangsvederlag på 100 millioner kroner skulle fordeles på de nordnorske kommunene. Så Sandberg måtte trekke saken, hvis ikke ville han gå på et ennå mer ydmykende nederlag i Stortinget.

Når Sandberg forteller at han omtrent som den første fiskeriministeren «møter de (fiskerne) ansikt til ansikt», så forteller det mest om hans mangel på kjennskap til fiskeripolitikken før han ble minister. Enhver fiskeriminister, uansett parti, har reist og møtt kystens folk «ansikt til ansikt».

Og kystens folk har alltid, til alle, sagt rett ut hva de mener. Det er en verdi vi skal sette stor pris på og er et demokratisk korrektiv. Sandberg fikk kystfolkets reaksjon på trålernes leveringsforpliktelser rett i fleisen, og den reaksjonen var med på å påvirke representantene på Stortinget. En stor takk til alle som bidro her!

Arbeiderpartiets holdning til pliktene er klare; de skal innfris og etterleves! Enklere kan det ikke sies.

Det går Arbeiderpartiet til valg på og det skal vi levere på!

Ingalill Olsen

Stortingskandidat

Finnmark Arbeiderparti