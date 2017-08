– Ap ikke sannferdig

Vi vet ikke om Arbeiderpartiet bevisst feilinformerer, eller om de ikke vet bedre. Sannferdig er de hvertfall ikke.

I Altaposten 31. juli legger Arbeiderpartiet i Finnmark fram en skryteliste med en rekke påstander. Det hevdes at partiet i Stortinget skapte flertall som gjorde at Pliktmeldingen ble trukket, at de skaffet flertall for å innføre arealavgift innenfor havbruk, at de krevde omgjøring av instrukssaken og at de vil omgjøre vedtaket om heving av kvotetak. Flere av punktene er i beste fall misvisende, og som en skryteliste gjør de seg uansett ikke godt.

For det første: stortingsmeldingen om pliktsystemet ble ikke behandlet av stortinget, det var regjeringen som trakk meldingen. Regjeringen valgte å trekke meldingen fordi det ikke oppstod et flertall om noe i saken. Til tross for at nær sagt alle er enige om at pliktene ikke fungerer, så var det altså ingen enighet om hva man burde gjøre.

De faglige rådene sier at pliktene burde avvikles. I tråd med dette har regjeringen foreslått å avvikle pliktene, mot en kompensasjon fra næringen. Selv med fagekspertisens beste råd klarte ikke Stortinget å samle seg om en løsning. Regjeringen har lagt sitt forslag på bordet. Dette forslaget var Arbeiderpartiet i mot, men de har ikke sagt hva de ønsker seg i stedet.

Av hensyn til næringen og behovet for forutsigbarhet så regjeringen til slutt ingen annen utvei enn å trekke meldingen. Det er ingen god løsning, men det er fortsatt bedre enn å diskutere saken i det uendelige, uten å få en avklaring. Å ha bidratt til et slikt utfall bør en skjemmes over, heller enn å skryte av.

For det andre, så har ikke Stortinget vedtatt en arealavgift, slik Arbeiderpartiet påstår. Også i denne saken hersker det villfarelser. Stortingets vedtak dreier seg om en eksportavgift på ubearbeidet laks, ikke en arealavgift. Det er altså en avgift på eksport av laks som ikke bearbeides i Norge, og ikke en avgift på oppdrettsnæringens bruk av kystareal.

Noen vil hevde at dette er krangel om ordbruk, men vi mener det demonstrerer at Arbeiderpartiet ikke tok innover seg hva som faktisk ble vedtatt.

Regjeringen har heller ikke sagt et absolutt nei til en ny avgift, men vi har påpekt at Stortinget sa nei til innføring av en slik avgift for kun to år siden. I stedet ble det bestemt at det skulle opprettes et havbruksfond, og dette fondet skal sikre oppdrettskommuner inntekt ved tildeling av nye tillatelser. Havbruksfondet henger sammen med det nye vekstsystemet for oppdrettsnæringen, som nå er innført. Og en prøvekjøring har vist at inntektspotensialet er betydelig.

Da er vi videre til tredje punkt: i skrytelista si viser Arbeiderpartiet til omgjøringen av den såkalte instrukssaken. Ap skriver at instruksen gjaldt flytting av kvoter fra små til store båter. Dette er også feil. Instruksen gjaldt krav til forholdsmessighet mellom driftsgrunnlag og fartøystørrelse ved søknad om tildeling av deltakeradgang og konsesjon. Dette er komplisert, og åpenbart for komplisert for Finnmark AP. Instruksen skulle sikre forutsigbarhet og lik praksis mellom regionkontorene. Instruksen har hele tiden beskyttet fartøy under 11 meter.

Helt til slutt vil jeg si noen ord om Finnmark Arbeiderparti sitt ønske om motreform i fiskerinæringen. I sommer besluttet regjeringen å heve kvotetaket for kystflåten over 11 meter, det skal gi bedre muligheter til økt lønnsomhet og effektivitet for fartøyeierne. Vi håper fiskerne legger merke til at Arbeiderpartiet kun snakker om reversering i fiskeripolitikken og ikke utvikling. Dette skaper ingen forutsigbarhet for næringen som trenger trygge rammer for å kunne investere og skape trygge arbeidsplasser.

Med Fremskrittspartiet i regjering er det slutt på å se bakover, vi må se fremover. Vi må la næringen få utvikle seg i takt med tiden for å kunne nå sitt fulle potensial. Vi har lagt vekt på forenklinger og forbedringer for alle i sjømatnæringen. Dette er tross alt næringen som i større grad fremover skal finansiere vårt velferdssamfunn i fremtiden, da trenger vi politikere som tør å endre på det som har vært. Det vi ikke trenger er Arbeiderpartiet ved roret i fiskeridepartementet, hvor alle vedtak skal reverseres og ingenting skal utvikles og forbedres.

Per Sandberg, fiskeriminister

Ronny Berg, statsekretær

Fremskrittspartiet