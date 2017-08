Kjære, Jarle Mjøen!

Tilsvar til kommentar av Jarle Mjøen.

Etthvert tilsvar til dine kommentarer er ikke angrep på den frie journalistikken. Tilsvar er noe jeg mener meg berettiget til i et levende ordskifte. Jeg har i tiden vi har hatt sammen opplevd litt av hvert fra deg og Altaposten. Fra at du manipulerer mine leserinnlegg til at du stempler meg som stalinist, for så i det siste innlegget å beskylde meg for å være inspirert av president Trumps kommunikasjonsstrategier.

Mulig du blir overasket, men jeg er uenig både i referansen til Stalin og Trump. Jeg er helt enig i at jeg som politiker skal respektere og ønske velkommen kritisk journalistikk. Det gjør jeg. Samtidig forbeholder jeg meg retten til å være kritisk til journalister.

Jeg vet ikke hvilken kunnskap du vektlegger når det kommer til politisk arbeid i regjering og Storting, men når Folkehelsemeldingen, Fremtidens primærhelsetjeneste, Legemiddelmeldingen, Verdier i pasientens helsetjeneste og Nasjonal helse og sykehusplan er levert fra regjering og behandlet i Stortinget ligger det et betydelig arbeid bak. I innlegget om Pasientens helsetjenester, der du på ingen måte finner at jeg svarer på dine spørsmål, viser jeg til det arbeidet.

I disse politiske prosessene opparbeides også nødvendig kunnskap for å begrunne vårt syn i saken om struktur i fylket vårt. Den politiske utredningen du etterlyser har vi etter min mening levert. At du er uenig i konklusjonen respekterer jeg, men å stemple meg som i krig med ytringsfriheten respekterer jeg ikke.

Så til valgplakaten fra 2009. Ja det har tatt lengre tid å oppfylle løftene enn det står der, men plakaten er skrevet i det mål for løyet at vi skulle vinne valget i 2009. Det gjorde vi ikke.

Hva lovte vi, og hva har vi så fått til?

Helse: 20 sykestueplasser kommer i det nye bygget. Likeledes overoppfyller vi ambisjonen om enkle røntgenundersøkelser og ultralyd for gravide. Fødetilbud i Alta der man basert på faglige vurderinger kan ta de fleste fødsler er vi ikke helt i mål med. Følgetjeneste for fødende er i instruks til helseforetakene satt som krav til de som har fra ca. 1 time og lengre reisetid.

Samferdsel: E6 vest for Alta ble ikke bygget som OPS, men vi fjernet bompengene. Alta lufthavn er ikke styrket som nav, men anbudsreglene er endret slik at det er større frihet for regionale og kommunale myndigheter for i dialog med flyselskap å endre rutemønster i anbudsperioden. Hurtigruteavtalen ble forhandlet og signert under de rødgrønne. Neste avtale skal forhandles i 2019.

Motorferdselloven er endret slik at kommunene får større råderett. Ansvarlig departement for plansaker er endret til kommunaldepartementet med det resultat at lokalpolitikerne nå vinner frem i mange flere saker enn tidligere.

Frank Bakke-Jensen

EU- og EØS-minister