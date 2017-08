– Slutt å være takknemlig for tørre smuler

Sykehusdebatten har rast i Finnmark i flere år, og mange har gått i sine skyttergraver og kaster dritt på motparten, som om det løser noen problemer. «Ja til utredning» er blitt et krav fra mange i Alta. Og mange Hammerfestinger hiver seg på, og syns folk er noen idioter som forlanger såpass.

La det være klart: sykehuset i Hammerfest er livsviktig! Det er viktig for en stor del av befolkningen, for oljeberedskapen og det er viktig for Finnmark. Når været er ustabilt, er det viktig å ha sykehus på kysten, som gjør at i aller fall store deler av kystbefolkningen får tilgang på gode sykehustjenester. Ingen får meg inn i en debatt om å legge ned sykehuset i Hammerfest, det er både tøvete og lite fremtidsrettet.

Men, i denne saken har vi finnmarkinger gått i statens felle – igjen! Staten har kastet smuler til oss, og smuler kastes fortsatt. Ett eneste sykehus, på et område med så store avstander, og så ustabilt vær! Og vi står takknemlig rundt og tar imot, sloss med hverandre om smulene. For, vi vet jo at vi er mindre verdt enn andre, og ikke fortjener annet enn smuler etter befolkningen lengre sør.

Fornorskningen har gjort så mye med oss. I den grad det finnes en kollektiv underbevissthet, så har vi ettertrykkelig lært at vi er ikke like mye verdt som andre folk i landet. Både språk og levemåte var forkastelig, selv i dag møtes vi av en stat som gjør hva de kan for å hindre oss å leve med våre fritidssysler i utmarka – kun det moderne «se-på-naturen» holdningen er tillatt, vi skal ikke røre! Vi skal ikke ha denne «leve-i-naturen»- holdningen, for det passer ikke byråkratiet. Vi har ikke engang ord for å beskrive at vi tenker annerledes, vi bare bøyer hodet og sitter der.

Vi mistet også hele vår materielle historie, og alle formuer og verdiene våre under krigen, noe som gjør at befolkningen i nord var de fattigste av de fattige. Dette til sammen har gjort oss så takknemlige. Våre forfedre var så takknemlige etter krigen, for de smulene de fikk fra staten. Og den takknemlige underkuetheten har fulgt oss helt til nå: vi kan jo ikke klage, vi har tross alt tak over hodet.

Og hva har alt dette med sykehus å gjøre? Joda, det henger sammen. Vi sitter der med lua i hånden, og skal være så takknemlig om vi får en skarve sykehusutredning. Kjære vene: det er behov for minst ett nytt sykehus i Finnmark. Kanskje to. Fordi kortere avstander, og kortere tid redder liv. Fordi det er faktisk befolkningsgrunnlag for det. Vi ser utallige eksempler på det andre steder i landet, f eks Odda, på Helgelandskysten og på Vestlandet. Fordi det gir bedre livskvalitet for så mange av oss – og våre liv er like mye verdt som livene i andre regioner i Norge. Glem aldri det. Våre liv er like mye verdt.

Så min oppfordring til alle er: slutt å være så takknemlig for tørre smuler, mens makta lengre sør ler av oss, eller tier oss ihjel. Krev ikke flytting av sykehus. Krev flere sykehus til Finnmark. Minst ett. Kanskje to. Og ett av dem i Alta.

Toril Bakken Kåven

Presidentkandidat

Nordkalottfolket