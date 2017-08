– Toget må komme nå!

Det har ikke gått helt opp for hverken folk flest eller politikere her nord at vi nå opplever et "sannhetens øyeblikk" med hensyn til jernbaneutbygging i vår landsdel.

I lys av den nylige positive utviklingen, med stortingsflertall for en ny utredning basert på nytte/kost og klima/miljøhensyn, samt avgjørende vekt på eksport av de enormt økende volumer av marine produkter, må det gjøres klart både i nord og i sør at: Kommer ikke toget nå, så har toget gått!

Vi har ikke vært dyktige nok til å framheve, og dokumentere, at Tromsbanen er en helt nødvendig nasjonal investering for å kunne opprettholde velferdsstaten og bosettingen i et post-fossilt, klimanøytralt, grønt Norge.

En komplett stambane gjennom Nord-Norge kan best initieres ved snarlig utbygging av Tromsbanen, med påfølgende forlengelse nordover til Alta og sørover til Fauske.

Det arrangeres et folkemøte den 10. august for å bringe Tromsbane-saken inn i valgkampen, og for å ansvarliggjøre lokale og regionale politikere i forhold til umiddelbar, grundig utredning og snarlig utbygging. Alle toppkandidater på partienes stortingslister er invitert. Programmet bygger opp til klargjøring av kandidatenes/partienes Tromsbane-synspunkter, planer og løfter. Dessuten vil publikum bli invitert til å tilkjennegi, ved avstemming, hvorvidt partienes forhold til Tromsbanen vil påvirke deres partivalg 11. september.

Terje Traavik, MDG

Leder, Tromsø Kommunes

Jernbaneutvalg