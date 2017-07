– Unner vi ikke de neste generasjonene den siste olje

Oljeutvinningen går for fullt. Det fortelles om nye forekomster med så og så mange fat olje som kan hentes opp fra de store dyp.

Men vi vet at oljeproduksjonen i Norge, og andre steder i verden, er for nedadgående. Derfor er det merkelig at det ikke er noen toneangivende røster som snakker om at vi må spare på oljeressursene, blant annet for at fremtidige generasjoner også kan ha litt igjen av «det svarte gullet».

På begynnelsen av 1970-tallet var det oljekrise. Da ble det gjort forberedelser over hele verden til storstilt sparing og rasjonering av drivstoff. Men det var vel president Reagan som klarte å overbevise oss om at det ikke lenger var nødvendig med sparetiltak. Han fikk til og med revet ned solcellepanelene som president Carter hadde fått montert på Det hvite hus.

Nødvendighten av å spare er mye større i dag enn i 1973. De gjenværende oljeressursene reduseres med 80-90 millioner fat pr dag med dagens forbruk. For meg ser det ut som om alle ansvarlige instanser ønsker å kjøre på for fullt med utvinningen helt til det hele faller sammen med et brak.

Unner vi vi ikke neste generasjon (den siste?) olje siden vi ser det som så viktig å utvinne mest mulig akkurat nå?

Hvorfor er det så farlig å tenke på et samfunn uten vekst og uten olje? Menneskeheten har jo levd mesteparten av tiden uten olje. Til og med min aldersgruppe (70 +) har jo levd i en tid og en verden uten olje. Så vidt jeg kan huske, levde vi noenlunde godt da også. Og mange levde til og med «i sus og dus» uten olje. Det er tross alt bare et null-vekst-samfunn som kan leve i pakt med naturen

Olav E. Johansen

Tana