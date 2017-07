Angrep er ikke det beste forsvar

Bakgrunnen for at Frank Bakke-Jensen er utfordret er at han som Høyres toppkandidat i 2009 gikk ut i en helsides annonse i Altaposten med klare lovnader til innbyggerne om bedret helsetilbud. Kort fortalt lovte Høyre-toppen i realiteten fødeavdeling, det vil si et fødetilbud som kan ta hånd om de fleste fødsler hos Alta-kvinnene samt 20 sykestuesenger. Den faktiske situasjonen er at antall fødsler i Alta har gått ned, i underkant av 100 fødes i Alta og rundt 200 må til Hammerfest. Når det gjelder sykestueplasser hadde Alta på slutten av 1980-tallet 16 betalt av fylkeskommunen som da hadde hånd om sykehusene. Etter en nedbygging vil tallet på nytt stige, nå til 14 når satsingen til Bakke-Jensen, som kalles nærsykehus, står ferdig rundt 2020. Siden den gang Alta-regionen hadde 16 sykestueplasser har folketallet økt med tre fire små finnmarkskommuner, men likevel framstilles 14 plasser på det som nå heter intermediær avdeling som en satsing.

Frank Bakke-Jensen har i sommermånedene tydelig hentet inspirasjon hos sin politikerkollega i USA, Donald Trump. I stedet for å svare når han blir utfordret av kritisk journalistikk, går han til gjentatte angrep og bevisste forsøk på å sverte troverdigheten hos undertegnede og Altaposten. Hva som får en minister til å opptre på en slik måte i det offentlige rom kan en undre seg over, men det er strengt tatt mest av alt et problem for statsminister Erna Solberg, om dette er nivået for måten regjeringsmedlemmer møter kritisk journalistikk.

Altaposten har bedt Bakke-Jensen forklare hvordan han vil bidra til å innfri lovnadene, eventuelt hva han har gjort. Det er ikke tendensiøst, men spørsmål som ikke minst Høyres velgere er interessert å få svar på. I et langt innlegg tidligere i juli snakker Høyres toppkandidat om mye, men var ikke i nærheten av å besvare spørsmålene som kan gi velgerne en pekepinn på om helsetilbudet i Alta fortjener navnet nærsykehus, eller fortsatt burde omtales og ha status som et forsterket helsesenter. I innlegget kommer han på nytt med påstand om at undertegnede, fortsatt ifølge orakelet fra Båtsfjord, ulykksalig har feilinformert Altapostens lesere med faktafeil. Det skal legeforening ha påpekt og dokumentert, ifølge Bakke-Jensen. Jeg har ikke fått med meg at Finnmark legeforening har avdekket faktafeil i det jeg har skrevet, og utfordrer Bakke-Jensen til å komme med konkrete eksempler. Samtidig håper jeg han kan fortelle meg hvordan det å stille kritiske spørsmål kan legges fram som «fake news».

Så noen fakta: Finnmark Høyre vedtok i mars 2010 at det må på plass en grundig konsekvensutredning før nye investeringer gjøres. Etter årsmøtet dro Bakke-Jensen i møte med Alta kommune og uttalte følgende på møtet (ifølge oppslaget i Altaposten):

«– Det er åpenbart behov for, og også helt naturlig, at Helse Nord får lagt på bordet en grundig konsekvensutredning før det brukes ei eneste krone i sykehusstrukturen».

Litt senere, i april samme år, går han hardt ut mot daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) som stoppet prosessen med bygging av nytt sykehus i Molde.

«– I Finnmark er hennes budskap at alt skal være som før, mens hun på Nordvestlandet krever nytenking i utredninger før det foretas tunge investeringer. Det er en uforståelig dobbeltkommunikasjon.»

Det er riktig nok noen år siden, men når Venstre på Stortinget har satt fram krav om «time-out» og nye faglige utredninger av strukturen i Finnmark før det gjøres tunge investeringer som vil låse strukturen de neste 30-40 år, er det nå ifølge Bakke-jensen useriøst og valgtaktikk. Nå heter det fra båtsfjordingen at strukturen er utredet, og at det ikke er behov for mer viten. Helseminister Bent Høie har sagt «at han vet best», og at det blir ingen utredning. Rett nok er det gjort utredninger og laget planer, deriblant «Strategisk Utviklingsplan» i regi av Finnmarkssykehuset. Det er en plan Altas tidligere ordfører og Høyres stortingskandidat fram til valget, Laila Davidsen, har betegnet som et «makkverk», og hvor hun har pekt på at både plan og prosess hadde fortjent en offentlig granskning.

Hvem er det i velgerne i Alta skal stole på? Davidsen som var en ordfører som i fire år og viste stort mot i mange saker hvor hun talte partitopper som Høie og FBJ midt i mot og aldri levnet noen tvil om at det hennes lojalitet lå hos innbyggerne, eller bør de lytte til toppkandidat Frank Bakke-Jensen? Vi bare spør? Nær toppen på Høyres liste ved høsten valg figurerer Hammerfest-politikeren Vetle Langedahl. I et oppslag i Altaposten høsen 2016 uttrykte han et sterkt behov for en faglig utredning av strukturen, og sa samtidig at Høyre var opptatt av å lytte til faglige råd, også om de skulle konkludere med at Alta burde ha lokalsykehuset.

Så til slutt noen spørsmål til Alta Høyre og 2. kandidat Marianne Haukland: Tar dere avstand fra Frank Bakke-Jensens angrep på Altaposten og undertegnede fordi vi forsøker å få svar/kommentar på tidligere løfter. Vil dere korrigere Frank Bakke-Jensen i den åpenbare virkelighetsforvillelsen av at sykehusstrukturen er utredet?

Jarle Mjøen

Politisk redaktør

Altaposten