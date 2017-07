Post Utøya

Dagen er over, endelig. Jeg misliker 22.07 mer og mer; trodde vel ikke det var mulig. Ikke bare fordi de vondeste minnene dukker opp, men fordi det er blitt legitimt å ytre seg både hånlig og hatefullt.

I fjor på 22.07, satt jeg og gråt mens jeg leste kommentarene til folk. «Burde de ikke være ferdig med det nå?», «dyrker», «melker», «sympatihøsting», «slutt og sutre». Voksne mennesker, «våre egne», med meninger om at «nå er det nok». Hvis de bare visste at for mange mennesker er det høyeste ønske å kunne si ; – Ja, nå er det nok!

Når andre gikk i rosetog og viste sin kjærlighet, var jeg sint og trakk meg unna. Sint, fortvilet og ufattelig redd for framtiden. Når andre var på minnemarkeringer og konserter, var jeg utslitt. Utslitt av å forsøke å leve et så normalt liv som mulig; uten hell. Så beklager til de som mener vi burde være ferdig nå. Vi visste ikke å håndtere det bedre. Prosessen med å heles kom for sent i gang. Men tro meg; vi har prøvd alt og mest av alt; glemme.

«Så bra dere ikke mistet henne». «Så heldig ho var som overlevde og ikke fikk skader».

Hva betyr disse ordene egentlig? Har vi ikke rett til å si vi har hatt det vondt og at det preger oss fortsatt?

Nei, vi mistet henne ikke i fysisk forstand. Ja, vi er takknemlig for at Kristel overlevde. Men vi mistet mye den dagen. Vi mistet den glade 18-åringen som dro på leir. 18-åringen som var en av de siste å forlate øya i live. 18-åringen som krøp over lik for å komme til redningsbåten. 18-åringen som flyktet og fryktet for sitt liv. Tilbake kom et redd , lite barn, som for eksempel ikke torde sove, fordi hun visste hva som ventet henne i drømmen. En ungdom som gikk med konstant høy puls og ble underernært til slutt. Mareritt, flashbacks og det som følger med posttraumatisk stress, skulle vi takle. Så også jeg, med den eneste kompetansen jeg hadde, å være mamma. Å se sitt barn lide uten å kunne gjøre noe, er et våkent mareritt Hun mistet sin ungdom, gnisten i øynene og vi mistet det livet som vi kjente. Skade er så mangt, hell like så.

«Det er mange andre som har opplevd fæle ting», sier det. Ja, vi vet det. Verden er full av tragedier. I et forsøk på å fokusere på andres elendighet laget jeg til og med et mantra; «Alle har sitt personlige Utøya». En sannhet med modifikasjoner.

For: Livet har hatt andre utfordringer og sorger hos oss, som hos de fleste andre mennesker. Forskjellen er at for eksempel sykdom og død har kommet i tillegg til denne tunge børen, som har preget vårt liv daglig i seks år.

Jeg snakker sjelden om det. Bare når folk spør og da svarer jeg som regel; – Det går bra.

Det jeg burde si var; – Det går bra, etter forholdene.

Jeg råder min datter til å ikke ta det opp. Livredd for at folk skal stemple henne som oppmerksomhetssyk. En særing. Når ble 22.07.11 en belastning for folk? Hvorfor føler vi nesten skam over å fortsatt være preget? Blander folk rettssaker, krangel om minnesmerket, erstatning osv. med tragedien som rammet så mange personlig. Vår personlige kamp. Ufrivillig er vi blitt en del av norgeshistoriens mørke kapittel. Merk det ordet; ufrivillig.

Selv om det har tatt lang tid, så har vi tross alt klart å komme videre. Min datter føler seg endelig klar for skolegang og det er en stor seier. Jeg er stolt over hennes kamp tilbake til hverdagen. Hun er sterk. Heldigvis.

I år har jeg ikke lest kommentarer annet enn på min egen Facebook-status, som var full av støtte. Også fra mennesker jeg ikke kjenner engang. Takk for at dere er der.

Jeg har erkjent at forståelsen mangler hos enkelte. Til dere; jeg ber ikke om sympati eller forståelse, men respekt nok til å ikke legge sten til byrden med å spre ytringer.

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

A. Øverland.

Kitty Majala