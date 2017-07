Marginalt og katastrofalt

Alta har et feiende flott og topp moderne system for å håndtere og sortere husholdningsavfall. Tilsynelatende supert for miljøet, men poser i gilde farger og avansert teknologi er ikke nok. Man er prisgitt brukernes samvittighetsfulle motivasjon, og den viser det seg å skorte på. Man kan sikkert gjøre en større innsats for å påvirke brukerne, men antagelig er det ikke nok. Å drive storstilt kontroll av innholdet i private søppeldunker og bøtelegge dem som slurver er neppe politisk spiselig, men det finnes andre metoder.

Det er nemlig ikke spesielt viktig å sortere verken papir, plast eller melkekartonger. Skal man være helt ærlig, er det ganske bortkastet. Resirkulering av disse avfallstypene gir marginalt bidrag til ressurs- og klimaregnskapet, sammenlignet med å sende dem til forbrenning.

Noe som derimot er særdeles viktig, er å sortere ut matavfallet. Ikke først og fremst fordi matavfall er fullt av vann som stjeler energi når det fordamper i forbrenningsanlegget. Langt mer betydelig er det at matavfallet inneholder fosfor, som det er helt essensielt å ta vare på. Nyheter om at tilgangen på fosfor til produksjon av kunstgjødsel er i ferd med å ebbe ut har så langt ikke vært noen kioskvelter nyhetsmessig, men det vil endre seg. Med et søk på internett finner man raskt ut at fosformangel er en langt verre trussel enn både IS, Donald Trump, Kim Jong-un og antibiotikaresistens til sammen. Det er for øvrig samme sak med de store mengdene kloakk som forsvinner urenset ut i havet fra norske, kommunale kloakknett. Kloakk inneholder fosfor, som på den måten blir borte for alltid.

Min teori er at langt flere vil gidde å sortere søpla si dersom de kun har to poser å forholde seg til: en for mat og en for resten. Dette momentet ble neppe tatt med i vurderingen den gangen systemet for avfallssortering ble vedtatt. Det er derfor på tide å finne ut av det nå, istedenfor å ukritisk holde på et sorteringsopplegg som i stor grad har bare symbolsk verdi. Å la svinnet av fosfor fortsette, vil på sikt være katastrofalt.

Einar Irgens

Tromsdalen