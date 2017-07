– Får ikke fergekort

Statens vegvesen drifter ordningen med fergekort, det dekker de fleste fergesamband i landet, og i disse ferietider, er det å ha et slikt kort i bilen en stor besparelse.

Fergekortet gir deg 50% rabatt på billetten, hos fergeselskaper langs hele kysten, men ikke i Finnmark.

Da Fylkestinget gikk inn for en kontrakt med Boreal, ble samtidig de eneste sambandene som var med i ordningen, tatt bort. Før var det mulig å benytte fergekortet på sambandet Øksfjord-Hasvik og Øksfjord-Tverrfjord, og oppnå 50% rabatt, da forsvant den muligheten med et pennestrøk fra fylkesutvalg og fylkesordfører.

Men, når dagens samferdselsråd Bakken hadde satt seg i stolen i Vadsø, isolerte han samtidig Finnmark fra ordningen som gjelder for de fleste fergestrekninger på kysten.

Hvorfor, er et spørsmål som absolutt bør stilles, og man kan jo spørre om dette også er Finnmark Arbeiderpartis politikk. Dette er jo også forhold som dagens fylkesordfører, og stortingskandidat for Arbeiderpartiet, må ha kjent til da de behandlet dette administrativt og i fylkesutvalg og fylkesting.

Hvorfor valgte man å isolere finnmarkingene på den måten? Siden Fergesambandene stort sett er subsidiert, og ordningen drives av Statens vegvesen, er dette spørsmål som absolutt bør stilles til toppkandidaten for Arbeiderpartiet.

Visstnok kan man kjøpe fergekort med rabatt hos Boreal, men dette kortet gir kun rett til ett enkelt samband, og du må i så fall kjøpe ett ekstra for resten av landet, og selv for samband i Finnmark er ikke kortet for Øksfjord-Bergsfjord anvendelig på noen andre strekninger. Kortet koster over 3000 kroner.

Bakken var ny i gamet da dette ble vedtatt for to år siden, men fylkesordføreren var det så absolutt ikke. Allikevel lot han finnmarkingene isolere fra å få benytte et landsdekkende fergekort her i fylket, som også kan benyttes på de fleste ferjestrekninger i landet. Vi får altså ingen praktisk mulighet til å benytte oss av 50% rabattordninger som reisende i andre fylker langs kysten kan. Altså man kan jo oppfatte det som at man igjen viser at man gir blaffen ii finnmarkingene generelt, bare Alta får sitt, og at dette passer inn i Finnmark Arbeiderpartis ønske om å isolere finnmarkingene mest mulig.

Ole Martin Rønning