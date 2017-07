Erna i sorg

«Det er med stor sorg at jeg i dag har mottatt beskjeden om Liu Xiaobos bortgang. Han var i flere tiår en sentral stemme for menneskerettigheter og Kinas utvikling. Mine tanker går nå til hans kone, familie og venner», uttalte statsminister Erna Solberg etter den kinesiske dissidenten og fredsprisvinnerens død sist torsdag.

Fine ord – om de bare hadde vært ekte. Det er det dessverre ingen grunn til å tro på. Mange vil nok heller kalle det hykleri. Friskt i minne har vi hennes regjerings feige beslutning om ikke å møte fredsprisvinner Dalai Lama under hans norgesbesøk for tre år siden. Og nå altså hennes pinlige taushet da hun ble spurt om hun ville støtte EUs krav om frigivelse av dødssyke Liu Xiaobo, slik at han kunne få medisinsk behandling. I frykt for å irritere kinesiske myndigheter snudde hun og det offisielle Norge nok en gang på ynkeligste vis ryggen til en av de viktigste stemmene i kampen for ytringsfrihet.

Høyre-/FrP-regjeringens beslutning om ikke å møte Dalai Lama fikk den gang full støtte fra deres største økonomiske bidragsytere, blant andre milliardæren Stein Erik Hagen. Mannen tok til og med til orde for å gi Nobels fredspris til ettpartistaten Kina. Slett ikke overraskende, egentlig – en tjeneste er vel en annen verdt, og er det penger å tjene er selv våre prinsipper om menneskerettigheter til salgs, har Erna enda en gang slått fast. Så hvem sine jernstøvler skal vi slikke neste gang, i frykt for tapte markedsandeler? Putins, kanskje…?

Våre tanker går nå til Erna og hennes regjeringskolleger fra Høyre og FrP – la oss inderlig håpe de får styrke til å komme seg gjennom sorgen i denne tunge tiden.

Magnar Leinan