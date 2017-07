– Hvor ble det av den gode samtalen?

Alt var ikke bedre før. Det var antakelig svært lite som var det hvis vi skal være ærlige med oss selv og se fremskrittet i øyet. Men hvor er det blitt av de gode samtalene jeg erindrer vi så ofte hadde? Samtalene rundt bordet med fokus på de som er til stede – der og da. Er samtalene blitt borte? Er de erstattet av mobilen og alle de fristende aktiviteter den tilbyr? Det er sikkert ikke slik hos alle, men jeg tror ikke jeg er alene i opplevelsen.

Stadig vekk tar jeg meg selv i å fokusere på mobilen på steder hvor jeg i stedet burde fokusere på dem jeg er sammen med. Jeg er ikke bedre enn andre, kanskje tvert imot.

Sommeren er tiden hvor vi er mest sosiale. Det er lange dager med mange aktiviteter som trekker mennesker sammen. De gode samtalene burde komme like ofte som bølgene slår innover land. Likevel sitter det oppsiktsvekkende mange med blikket godt festet på mobilene. Selv på restauranter, sammen med gode venner, ved middagsbordet hjemme, på bussen og ikke minst på toget stjeler mobilen fokuset til den enkelte. Sistnevnte kan jeg forsåvidt godt forstå, men burde vi ikke har mer fokus på de rundt oss, spesielt nå i ferietiden?

Min kone og jeg var for en tid tilbake i Arvika en helg, der fant hun en liten hvit avlang treeske til å ha på bordet som var merket med «Låt mobilen vila här så umgäs vi i stället» Den hadde plass til 6 mobiler – som burde holde for mange familier. Til å begynne med var vi veldig flinke til å legge mobilene i denne esken hver gang vi satt til bords. Dessverre har det nå sklidd ut.

Forleden fikk jeg en SMS fra en venn som hadde vært i barnedåp. Der hadde flere i forsamlingen latt mobilen stå for underholdningen under prestens preken. Jeg vet ikke hva innholdet i selve prekenen var, men jeg undres om dette er et symptom på en folkesykdom som vi må ta mer på alvor. Er vi i ferd med å miste evnen til å være tilstede i øyeblikkene? Glemmer vi hva som er nært og den fokus vi egentlig burde vise til de rundt oss? Er trangen til å google blitt for stor, og behovet for lese og sende snapper og statusoppdateringer viktigere enn å omgås de som befinner seg i samme fysiske rom?

Vi var en uke på ferie utenfor Dubrovnik tidligere i sommer og til tider lå det minst like mange mobiler på alle restaurantbord som mennesker rundt bordene. Det har blitt viktigere å dele alle opplevelser og tanker med alle andre enn de vi er sammen med. Direktesending på Facebook og Instagram er også en voksende trend. Selve øyeblikkene vi opplever vil heller deles «live» med verden, enn de som fysisk står ved vår side.

Jeg bare undres. Kanskje det er på tide og sette frem treesken fra Arvika igjen. Jeg lover å bli litt flinkere til å lytte og bidra til de gode samtalene, og håper andre også vil ta oppfordringen. God sommer og håper du får mange gode samtaler direkte over bordet. Kanskje du lærer eller finner ut noe nytt som ikke Google kan.

Fortsatt god sommer?

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør Telenor Norge.