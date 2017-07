– En tungnem politiker

Europaminister Frank Bakke-Jensen skriver i sitt i nnlegg i Altaposten 14. Juli at det ikke er aktuelt å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta. Årsaken er ifølge Bakk-Jensen at det hverken er faglig eller økonomisk bærekraftig å ha tre akuttsykehus i Finnmark. Bakke-Jensen har ikke fått med seg at folk i Alta har forståelse for at Hammerfest selvfølgelig skal ha både et føde-, akutt – og vugge til grav tilbud. Men det utelukker ikke at Alta også skal få sykehus. Det har seg slik at all sykdom, graviditet, fødsler, kneskader, brudd, hjerteinfarkt, kreft og andre sykdommer er et økonomisk sluk. Om et samfunn tilbyr sykehus og helsetjenester til sine innbyggere handler om hvilket samfunn vi ønsker å ha og hvilke mennesker vi ønsker å være.

21. juni fastsatte Kongen i Statsråd en ny forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften trådte i kraft 1. Juli 2017 – tre måneder før stortingsvalget i september.

Konsekvensutredningene, slik de er sitert i forskrift, skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til. Det står videre at det nye regelverket skal sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt.

Problemet er imidlertid at Europaminister Bakke-Jensen ikke vil sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt. Mannen fra Båtsfjord har bestemt seg fordi det ”hverken er faglig eller økonomisk bærekraftig med tre akuttsykehus i Finnmark.” Jeg har lest forskriften av 21. juni – og jeg fant ingen formulering om at man i arbeidet med konsekvensutredninger kan fravike ”åpne prosesser” etter politikeres forgodtbefinnende. Faglig Bærekraft?

Ved Hammerfest sykehus kjøpes det i dag "Faglig kompetanse" fra ulike vikarbyråer til en økonomisk blodpris. Så kan vi undre på hvilken kompetanse som møter pasientene når de besøker Hammerfest sykehus. Er det en finlender, svenske eller russer som tar i mot den syke? Jeg har ved selvopplevelse undret på hvor ansvarlig disse innleide vikarene er - all den tid det er en ny vikar som møter pasienten ved neste korsvei. Ut fra dette ene perspektiv kan vi spørre pasientene om deres "opplevde tilfredshet." Slik Bakke-Jensen er opptatt av. Men Bakke-Jensen og hans politikerkollegaer - uansett farge - tørr ikke stille dette åpne spørsmålet til pasientgruppen fra Alta og Kautokeino. Det viser seg altså, noen uker før valget, at regjeringspartiet Høyre ikke ønsker å etterleve forskriften om konsekvensutredning som de selv var med å vedta den 21. Juni i år.

Forskriften forutsetter, slik den framkommer, at alle berørte parter skal bli hørt. Allikevel, blir ikke Alta og Kautokeinofolket hørt - kun byråkrater i ulike godt betalte stillinger i helseforetaket blir hørt. Og de har allerede bestemt seg.

Den nye forskriften forutsetter at en konsekvensutredning også skal vektlegge utbyggingens miljømessige konsekvenser. Så viser det seg altså at heller ikke her søker politikere og helseforetak å få kunnskap om virkningene for miljøet. Vi lever i en tid hvor bilkjøring skal begrenses av miljø- og klima hensyn. Men ikke i Finnmark. Der har politikere og byråkrater bestemt at det blir bilkjøring for Alta og Kautokeinofolk tur/ retur over Sennalandet i 50 år framover i tid! I verste fall 400 kilometer tur og retur. For en pasient. I tillegg kommer besøkende og pårørende som skal besøke sine kjære.

Konsekvensutredningen som forskriften legger føringer for skal også se på ulemper og fordeler for fremtidens generasjoner - for det er vel det som ligger i begrepet "samfunnet. " Heller ikke her stilles det spørsmål til folk i Alta og Kautokeino. Byråkratene og politikere har allerede bestemt at dagens unge kvinner fra Alta og Kautokeino, deres barn og barnebarn og muligens også oldebarn skal fraktes til Hammerfest for å føde i 50 år fremover i tid. Eldre menn og kvinner må også til Hammerfest for behandling - galskapen er at disse eldres barn, barnebarn og oldebarn også må til Hammerfest når de om 30 - 50 år blir eldre og syke.

Som en liten digresjon er det på sin plass å minne om at Hammerfest kommune mangler arealer til etablering av ny industri, nye boliger og ikke minst arealer til nytt sykehus. Hele Hammerfest ligger innenfor sommerbeite til reinbeitedistrikt 20 Kvaløya/ Falla. Det er derfor underlig at det ikke gjøres en konsekvensutredning for hvilke problemer det vil få for reindriften i reinbeitedistriktet som Hammerfest ligger inne i.

Det er ikke bare Bakke-Jensen som er tungnem. Det er, slik jeg leser meg til, flere politikere med ulik fargekulør som er tungnemme. For det som kommer fram i disse tider er at politikere og sykehusbyråkrater planlegger en sykehusstruktur som skal drives etter bedrifts-økonomisk prinsipper som er utgått på dato. Bakke-Jensen og andre politikere ved kongens bord tar ikke hensyn til klimaregnskap, transport økologiske konsekvenser eller til de menneskelige konsekvenser nytt storsykehus i Hammerfest vil få for i underkant av 30 000 mennesker i Vest-Finnmark. Det er den komiske forståelsen av at syke mennesker skal behandles etter prinsipper om økonomisk bærekraft som blir vektlagt.

I moderne samfunnsplanlegging ser man økonomi, økologi og kulturen/ menneskene som likeverdige parter. Dette er særlig viktig i et fremtidsperspektiv hvor en forventet klimaendring kan føre til mer uvær og oftere stengte veier.

Men det bryr verken politikere eller byråkrater seg om. Kanskje fordi de mangler kunnskap om slik samfunnsplanlegging?

Irene Ojala, Arctic Footprints