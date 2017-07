– Ta ansvaret for det byråkratiske rotet

Åpent brev til våre politikere

Nå har Fylkesmannen avgjort at vedtaket om nedleggelse av Kåfjord skole er ulovlig og dermed ugyldig pga for dårlig saksutredning av hva som er til det beste for barna som blir berørt. Slik situasjonen er nå er ikke Kåfjord skole nedlagt, og forskrift om skolested er heller ikke gjeldende og begge sakene må behandles på nytt. Vi er informert om at dette vil skje ved at kommunen lager en ny vurdering av barns beste og skal behandle og vedta dette forslag om nedleggelse og forskrift om skolemønster i et ekstraordinært kommunestyremøte 16. august med umiddelbar effektuering av vedtaket.

I og med at det blir laget et nytt saksfremlegg som skal ha nye vurderinger av barns beste vil dere måtte vurdere dette på nytt og komme frem til en ny slutning i saken. Resultatet av et eventuelt ekstraordinært kommunestyremøte er ikke kjent, og i og med at dette er en demokratisk prosess som man skal ta på alvor kan man ikke bare forskuttere utfallet av et slikt møte. Vi registrerer at kommunen ikke aksepterer Fylkesmannens vedtak og fortsetter å jobbe med nedleggelse av Kåfjord skole selv om vedtaket er ulovlig. Skal dere virkelig la elever og foreldre leve i det uvisse helt til rett før skolestart? Det er i hvert fall ikke til barnas beste!

Da skolen ikke er vedtatt nedlagt vil det i praksis bety at SFO starter opp 7. august som normalt. Dvs at elevene ved en eventuell nedleggelse, vil måtte starte skoleåret på SFO ved en skole, for så å måtte bytte skolested når skolen starter 21. august. Denne uklarheten og hastverksbehandlingen vil føre til uforutsigbarhet og utrygghet hos de berørte barna, og vil skape uro og dårlig læringsmiljø for barna som blir berørt. For som sagt, utfallet er ikke gitt, og det er mulig at det ekstraordinære kommunestyret vedtar å la skolen driftes ett år til.

Vil også gjøre dere som har det overordnede ansvaret for dette oppmerksom på at berørte foreldre og personell ikke er informert av Alta kommune om Fylkesmannens siste vedtak om at nedleggelsesvedtaket er ulovlig. Og tidligere i prosessen har det også vært dårlig med informasjon om det praktiske i forbindelse med nedleggelse av Kåfjord skole og oppstart på nytt skolested. Det tas til orde for at dere ikke kan omgjøre dette fordi både personalet og elever nå er forberedt på nytt skolested, dette er ikke noe problem i det hele tatt. Det er ikke akkurat lagt så mye arbeid i de prosessene enda, elevene har ikke engang vært på besøk på nytt skolested, og for enkelte er det enda ikke avklart hva som er nytt skolested. Omstillingen vil bli minst belastende for alle parter om man lar Kåfjord skole fortsette ett år til.

Vi ønsker å være helt klar på at vi mener det er greit å komme til den konklusjonen at skolen legges ned, men det må gjøres formelt korrekt med en grundig utredning og en god demokratisk prosess i forkant, slik at dere har et godt nok grunnlag å basere deres avgjørelser på. Vi ber dere ta ansvar for at hensynet til disse 20 skolebarna blir ivaretatt og at nedleggelsesprosessen gjøres grundig og korrekt, og med en slik tidsplan at alle får god tid å tilpasse seg endringene som eventuelt vedtas. Ikke la barna lide for byråkratisk rot. Følg Barnekonvensjonens artikkel 3 og tenk på hva som er best for elevene i nåværende situasjon! Med en god prosess regner vi med at et enstemmig kommunestyre, med full støtte fra de berørte parter, vil kunne gjøre et vedtak om å legge ned Kåfjord skole fra 01.08.2018.

Og vi ber dere, før dere tar en avgjørelse i saken, kontakt oss! Hvis dere av en eller annen grunn er forvillet til å tro at en hastenedleggelse fra høsten er det beste for barna så ber vi dere, vær så snill og kontakt oss og hør på oss først. Vi ønsker dialog med dere og vil bidra med oppklarende informasjon i saken. Vi møter dere gjerne.

FAU v/Kåfjord skole og Kåfjord Bygdelag

Jeanette Tiberg og Ellen Helander