– Innfør arealavgift snarest

Grieg Seafood søker om konsesjon til å etablere et oppdrettsanlegg for laks i Hammerfest kommune, nærmere bestemt rett utenfor Mollstrand.

«De fant et rent sund», går det fram av beskrivelse av saken i FD av 6.7. Årsaken til at sundet er rent, er at det ikke tidligere har vært organisk belastning fra oppdrettsvirksomhet, da det ikke heller ikke har vært slik virksomhet hær. Organisk belastning må hær forståes som avfall fra selve laksen og fra foringen av denne.

Det er for meg, som et relativt miljøbevisst menneske, vanskelig å lese dette uten å stoppe opp! Ja, nesten få morraskaffen i vrangstrupen. Det har ikke tidligere vært slik virksomhet, som det NÅ søkes om, og da er fjorden ren! Hva sier de egentlig hær? Jeg leser at oppdrettsvirksomhet forsøpler og gjør fjorder urene.

Hvor lenge etter at et lakseoppdrett har fått etablere seg i en fjord vil denne fortsatt kunne karakteriseres som «ren»? Hva har vi i Finnmark erfart, fra Altafjord med sine sidefjorder, som nå er omtrent tomme for fisk? Fra fiskere som uttaler seg om urent hav og gamle fiskeplasser som ikke lenger er det, gode fiskeplasser? Hva sier dykkere som har vært under og i nærheten av oppdrettsanlegg og store mengder avfall og grumset havbotten? Og ikke minst; hva sier forskningen og erfaringen fra rekefisket om selve rekebestanden? Den ene næringen ødelegger for den andre!

Er det virkelig slik at lovnaden om noen få arbeidsplasser, og i dette tilfelle behovet for at det ikke skal være permitteringer i lakseslakteriet i Alta, nok for at vi sier «ja og amen»? Skal miljøet atter en gang tape i kampen om arbeidsplasser? Vi er så fornøyde med lovnaden om noen arbeidsplasser at vi ikke ser helheten. Denne laksen skal liketil slaktes et annet sted i Finnmark. Vi i vår kommune sitter altså igjen med smuler: avfall og søppel og noen få arbeidsplasser.

At saken kommer ut nå – midt i ferietid for de fleste, med en kort frist for innspill, gjør sitt til at skepsisen øker. Fristen for innspill er satt til 26.7. Det er om 2,5 uker.

Det er slik at kommunen har i sin arealplan satt av områder for næringsvirksomhet. Vi kan da vanskelig si NEI når en søknad om oppdrett kommer. Men vi må kunne sette noen betingelser. Selve næringen kan ikke ture fram som de vil. Kravet til sikring mot rømming må være total. Likeså at de stadig utvikler metoder for å hindre lakselus og sykdommer i merdene. En av fem lakser dør i merdene. Og de dør under selve avlusningsprosessen også. Det betyr at selv om en ikke lenger bruker kjemikalier i arbeidet for å hindre sykdommer, så er ikke nye metoder gode nok- ikke for fisken, og ikke for lønnsomheten.

Grieg Seafood er ingen lillebror i oppdrettsnæringen. Det er et stort selskap men oppdrettsanlegg i Finnmark, Rogaland, British Colombia (Canada) og på Shetland. Hovedkontoret ligger i Bergen. Til sammen arbeider over 700 mennesker i Grieg Seafood. I Finnmark er selskapet etablert i alt i 5 kommuner med ca 162 ansatte; Alta, (Øksfjord, Simanes) Hammerfest, (Kårhamn, Kleppenes i Straumen), Nordkapp og i Lebesby kommune (Adamselv).

Vi kan lese i media om ulike erfaringer fra disse kommunene. Eldre fiskere som er fly forbanna over fisken som blir borte bl.a. og anlegg som flyttes med jevne mellomrom for at område skal få hvile (hva nå det betyr …)

Vi vet også om arbeidsplasser og utvikling i nærområder. Det er forsøplingen, fokuset på all plasten i alle former - også fra oppdrett, plastrør, kanner og annen forsøpling vi ikke ønsker.

Vi krever også mer til kommunene som faktisk tar belastningen det også er med flere oppdrettsanlegg i nærområdene. Vi vil ha innført en arealavgift som vil bidra noe. Det kan ikke fortsette slik at vi ikke eier nærområdene våre, at det ikke skal tilkomme kommunene noe inntekt fra store konsern som er eiere av oppdrett. I denne saken er det fokus på Grieg Seefood. Men det er flere selskaper som er på banen: SalMar og Sermaq er alle tilstede i våre fjorder. Noen har skiftet navn underveis, slik at for flere av oss er det vanskelig å følge med eller kunne lese oss opp om fakta fra tidligere tider ( utslipp, uhell.mm.) Det er faktisk en kamp om å få etablere seg i kyst og fjordstrøkene våre. Finnmark er særlig attraktiv for oppdrettsnæringen. Vi skal ikke lenger sitte igjen med smuler fra en næring som er i vekst.

Minner om at en viktig inntektskilde fra gassindustrien i Hammerfest var at vi sjøl innførte eiendomsskatt på «næring og bruk». Uten denne ville vi ikke hatt den utviklingen vi har sett.la oss ta lærdom fra denne industrien. Innfør arealavgift snarest. Gjør de politiske grep som må til.

Åse-Marie Småvik

Leder Hammerfest SV