– Derfor stemmer jeg ikke Høyre til høsten

Finansminister Siv Jensen lot seg avbilde av NRK med et altabarn på armen i Nordnytt den 19.6. etter å ha holdt en appell hvor hun lovet altasamfunnet et bedre helsetilbud. Hun høstet jubel. Det gjorde også EØS-minister Frank Bakke-Jensen da også han lovet Alta bedre helsetjenester.

Dagen etter fortalte Finnmarksykehuset og Helse nord at ingenting av hva de to lovet ville bli gjennomført. Disse er en stat i staten. Oppdraget er å drive «Nærsykehuset» i Alta. Det er mandatet, oppnevnt av det politiske miljøet. I det ligger det utredninger om hvordan «Nærsykehuset i Alta» best skal drives og bygges. Ikke noe mandat om noen utredning av sykehustjenesten i Vestfylket. Det finnes bare en slik, utført av Oslo Economics. Den sier entydig; sykehuset for Vestfinnmark bør ligge i Alta.

Bløff fra tre partier

Høyres parhester, Frank Bakke-Jensen og helseminister Bent Høie, Fremskrittspartiets finansminister Siv Jensen samt tre tidligere arbeiderpartihelseministre Bjarne Håkon Hanssen, Anne Grete Strøm Eriksen og Jonas Gard Støre har bedyret at sykehustjenesten i vestfylket er utredet mer enn tilstrekkelig. De tar ikke velgere i Alta på alvor. Igjen, sykehustjenestene i Vestfinnmark er utredet kun én gang; av Oslo Economics.

Ap, Frp og Høyre sier: Nærsykehuset er «støpt i stein», Hammerfest er og blir Altas sykehus.

Med sitt mandat har Finnmarksykehuset en umulig oppgave. Det er ikke mulig å drive et fullverdig sykehus i en by på 10.000 innbyggere. Finnmarksykehuset må skaffe så mange pasienter fra Alta som mulig. Derfor må helsetjenesten i Alta bygges ned.

Etasjesenger

Siste nedbygging er at Altas fødetilbud reduseres fra 5 til 2 senger. I styret for Finnmarksykehuset sitter tre tillitsvalgte, alle fra Hammerfest. Hvordan forsvarer de tre raseringen av helsearbeidsplassene i Alta? Administrerende direktør i Finnmarksykehuset HF, Eva Håheim Pedersen, Hammerfest, sier at de fødende skal bruke senger på fellesrommet. Hvor mange ganger skal samme sengene på fellesrommet brukes. Blir det etasjesenger der?

Altas audiograf med munnkurv

Finnmarksykehuset flytter og øker arbeidsplassene til en felles administrasjon for Finnmark, beliggende i Hammerfest. Audiografen for Alta får ikke lenger snakke med sine pasienter. Det skal nå Klinikk Hammerfest gjøre.

Alta anno 1965

Det er noe uvirkelig over situasjonen i Alta. Stortingsrepresentanter, statsråder, fylkesrepresentanter, Helse nord og Finnmarksykehuset holder Altas befolkning konstant for narr. En by på over 20.000 innbyggere blir salderingspost for et umulig prosjekt. Bygge et sykehus i ei tom skipslei, ved en endestasjon på en fylkesvei. Hadde Alta ikke utviklet seg fra hva Alta var i 1965, ville sykehuset i Hammerfest for lengst vært nedlagt.

Et barn på armen

Tenkte Siv på mora til barnet hun poserte med? At den fødende kanskje måtte reise 14 mil til fødestua, oppleve kolonnekjøring, stengte veier, kanskje fikk byttet ambulanse på Skaidi. (Ikke noe galt om ambulansetjenesten i Alta, den gjør en utmerket jobb). Være borte fra sin familie i dagevis, og bli tilbaketransportert til en overfylt fødeavdeling på helsesenteret i Alta. Bjarne Håkon Hanssen, Anne Grete Strøm Erichsen og Jonas Gard Støre er tre Ap-ministre på rad som har gått inn for at våre fødende kan få en frisk luftetur på Skaidi før de får inntreden ved Hammerfest sykehus. Den fjerde helseministeren på rad som sier nei til Alta, Høyres Bent Høie, møtte jeg på et Høyremøte for noen år siden på Skaidi hotell, et steinkast fra omlastningsstedet. Jeg sa at en gynekologprofessor mente at en perfekt fødeklinikk fordret 1500 fødsler i året. Høie valgte å nyte utsikten gjennom hotellvinduet, mens Helse Nords direktør svarte på mitt spørsmål.

Fagfolket i Hammerfest

Olav Gunnar Ballo skryter opp fagligheten ved Hammerfest sykehus. Her er hva jeg har opplevd i møte med idolene hans:

Ved mitt siste besøk på Hammerfest sykehus i november 2016 fikk jeg ingen hjelp eller henvisninger i mottaksresepsjonen. Videre fikk jeg to motstridende diagnoser fra to leger. Jeg kunne selv velge diagnose. Russisk rulett.

Ved hjelp av «Fritt sykehusvalg» har jeg nettopp vært på UNN i Tromsø for tilsvarende legekonsultasjoner. Der brukte mottaksresepsjonen to tastetrykk for å fortelle meg hvor jeg skulle henvende meg, og to leger ga meg en sammenfallende og likelydende diagnose.

I mars i år mottok jeg en ny innkalling til Hammerfest sykehus. Denne gang skulle jeg til en konsultasjon hos en overlegevikar. Jeg har takket nei til innkallingen. «Fritt sykehusvalg» ble brukt også da.

1. Hvorfor er ikke hovedresepsjonen ved Hammerfest sykehus oppdatert på bruk av nettet og egne pasientlister, slik andre sykehus er.

2. Er det vikarbyråene som har mest nytte av driften ved Hammerfest sykehus.

Snorklipping

Jeg ønsker ikke Bakke-Jensen på tinget. Derfor stemmer jeg ikke på Høyre til høsten. Og ikke på Ap. Og ikke på Frp. Og ikke på SV. Politikerne tenker snorklipping og kun fire år frem i tid. Vi som bor i Alta må tenke lenger. Finn et parti som vil hjelpe Alta-mødrene, i stedet for kun å posere med barna våre. Ingen av disse er venner med Alta. Selv ser jeg at KrF Alta er det modigste partiet, for tiden.

Steinar Hardersen