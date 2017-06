Drifta av Castberg

Finnmark Arbeiderparti er svært skuffet over at driftsorganisasjonen for Johan Castbergfeltet er lokalisert i Harstad i Troms og ikke i Hammerfest i Finnmark.

Vår begrunnelse for det er at Johan Castbergfeltet ligger utenfor Finnmarkskysten og Finnmark Arbeiderparti forventer at våre naturressurser skal gi lokal aktivitet i vårt fylke. Det er derfor helt urimelig at ikke driftsorganisasjonen legges til Finnmark.

Statoil og resten av lisensen har gjort et beklagelig valg som kan svekke finnmarkingenes oppslutning om utvinning av petroleumsressurser i Barentshavet. Det bør være et tankekors for Statoil og de andre selskapene at Finnmarks største parti ikke er fornøyd med de valg de har gjort.

Finnmark Arbeiderparti er videre skuffet over at det ikke er samtidighet i beslutningen om utbyggingen av Johan Castberg og oljeterminal på Veidnes. Vi forutsetter at det etableres en oljeterminal på Veidnes i tråd med de løfter som tidligere er gitt til lokalsamfunnet i Nordkapp. Regionrådene i Vest- og Øst-Finnmark, samt Finnmark fylkeskommune stiller seg bak dette kravet. Det gjør også Nordnorsk Petroleumsråd.

Finnmark Arbeiderparti krever en avklaring av denne saken nå!

Ingalill Olsen

Leder i Finnmark Arbeiderparti