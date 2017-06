– Kan ikke fortsette skyttergravskrigen

Nasjonal Helseplan er vedtatt av Stortinget. Her blei det slått fast hvilken sykeshusstruktur Finnmark skal ha. Det blei ikke fremma noen alternative forslag i denne saken. Helse Nord og Finnmarkssykehuset har fattet alle nødvendige vedtak for å avslutte ei gigantisk helseutbygging i vårt fylke med Nye Kirkenes sykehus, Samisk helsepark i Karasjok, Nærsykehuset i Alta og Nye Hammerfest Sykehus. Dette bør være til glede og nytte for hele Finnmark. Så bør en huske at Finnmarkssykehuset og Hammerfest Sykehus har et hovedansvar for all aktivitet i Finnmarks del av det nordlige Norskehav og norsk del av Barentshavet. Finnmarkssykehusets styre vil tidlig i høst fatte endelig vedtak om tomtevalg i Hammerfest. Byggestart muligens i 2019 – seinest i 2020.

Det er dette som er hovedsporet i sykehusdebatten. Dette er resultatet av et langt, planretta og målbevisst arbeide fra fagfolks og mange politikeres side. Nærsykehuset i Alta vil ha et betydelig bredere innhold og tilbud enn det mye omtalte Odda sykehus. Selv dagens Helsesenter går på mange områder utenpå det dagens Odda sykehus tilbyr. Og da har jeg ikke sagt noe om kommunikasjonsforhold eller det kvalitativt gode ambulansetilbud en har med base i Alta.

Kommunelegen i Loppa, Olav Gunnar Ballo, setter på en grei og enkel måte saken på sin plass i sine artikler i media de siste ukene. Han får – urettmessig – mye, sterk og dels usaklig kritikk av ulike meningsbærere i saken. Det må nok Ballo leve med, og han takler det sikkert utmerket. Ett av angrepene er ført i pennen av «kampanjejournalisten» Jarle Mjøen; Hør på folket, ikke på Ballo – lett omskrevet – er Mjøens utsagn. Ja, Ballo hører på folket – hele folket. Og med all respekt for Altas arbeide for et best mulig helsevesen, det arbeidet har ført fram! Alta Nærsykehus kommer og vil som en del av Finnmarkssykehusets samla tilbud gi både Alta og Finnmark et kvalitativt bedre tilbud enn i dag. Så får det være så at en i Alta ikke er 100 % fornøyde. Det er man helt sikkert heller ikke i Hammerfest, Hasvik, Sør Varanger, Nordkapp, Lebesby eller ute på Ingøya.

I år starter Universitetet i Tromsø deler av sin utdanning av leger opp i Finnmark med base ved Hammerfest sykehus og hvor helsetjenesten i Alta og i Karasjok vil utgjøre vesentlige deler av utdanninga. Nok ei utvikling innenfor det totale bildet av helsetilbudet og fornying av dette som bør glede hele fylket.

Så litt om den politiske debatten. I et demokrati så skal en ikke legge band på en god og fremtidsretta debatt. Men debatten må være faktaorientert. Utredninger om sykehusstruktur, strategi og innhold er gjort for flere år siden. Utfra disse utredningene og gjennom grundige faglige og politiske diskusjoner har en for vårt fylke endt opp med å føre videre dagens sykehusstruktur sammen med ei betydelig satsing i Alta og Karasjok. Skal så debatten fortsette? Ja gjerne det, men det må jo være mye viktigere å ta tak i det en faktisk har fått på plass og gå videre fra det utgangspunktet. I Hammerfest og i Kirkenes har en åpenbart valgt dette utgangspunktet. Jeg tror at det uten noen større innsats vil bli avdekka mange områder hvor både Nye Kirkenes og Hammerfest sykehus burde ha hatt andre og styrka tjenestetilbud på. Men det må komme i fremtidige faser.

Debatten om dette har vært vanskelig i alle partier. Men nå bør en lande debatten, erkjenne fakta og se framover! Uavhengig av politisk ståsted og standpunkt i denne saken, bør en i respekt for den faktiske situasjonen med ei gigantisk helsesatsing i vårt fylke dreie debatten mot innholdet av hva vi får og det potensiale som ligger her for ei videre utviklinga av det totale helsetilbudet og ikke minst kompetanseoppbygginga. Omkampenes tid bør være forbi og erstattes av en fremtidsretta debatt som tar tak i mulighetene og ikke fortsette en skyttergravskrig hvor formålet kun er å snakke hverandre ned. Hammerfest og Kirkenes nye sykehus vil være fylkets to pillarer i helsevesenet. Så vil Nærsykehuset i Alta og Samisk Helsepark være vesentlige medspillere i årene som kommer. Og kanskje vi om få år kan gi et komplett utdanningstilbud for medisinere i vårt fylke med utgangspunkt i det som nå startes opp med base i Hammerfest?

Reidar Johansen

Gruppeleder SV

Hammerfest kommunestyre