– Harskt valgflesk og brutte løfter

Fredag 2. juni ba Altaposten Frank Bakke-Jensen om en kommentar til de krystallklare valgløftene han og Høyre ga Altas befolkning før stortingsvalgene i 2009 og 2013. I helsides avisannonser og gjentatte valgkamputspill lovte de blant annet fødeavdeling, 20 sykestuesenger og en grundig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark, dersom de bare fikk velgernes tillit. Og i mai 2013 fulgte Siv Jensen opp garantien fra Høyre: Kommer FrP i regjering vil utredningen bli en realitet, slo hun fast.

Bakke-Jensen kritisk til helseministerens dobbeltkommunikasjon ...men det var da Ap styrte og nektet å utrede sykehusstrukturen.

Flesket var fett og innbydende, og ikke til å misforstå. Og mange bet på. Men så, da Høyre og FrP høsten 2013 faktisk vant valget og dannet regjering, skjedde det som svært ofte skjer i politikkens verden: Flesket gikk raskt ut på dato og begynte å lukte surt. Og nå, etter snart fire år, stinker det kraftig. Nå er løftene null verd, og når Bakke-Jensen nå går knallhardt ut mot Venstre, som kanskje er det partiet med størst troverdighet i akkurat denne saken, og beskylder dem for å være useriøse og drive et spill for galleriet som et ledd i den forestående valgkampen (!) blir det hele nesten morsomt…

«Bakke-Jensen jobber med sitt tilsvar og har lovet at det skal komme relativt raskt», kunne vi lese i Altaposten forrige tirsdag, fire dager etter at avisen ba ham om en kommentar. Vel; nå har det gått snart 14 dager, og jeg – og ganske sikkert mange med meg, vil jeg tro – venter fortsatt spent på mannens forklaring, eventuelt bortforklaring. Men for en gangs skyld er den ellers så pratsomme frontfiguren for Finnmark Høyre helt taus…

Harskt valgflesk smaker som kjent vondt, gir en flau smak i munnen og setter seg ofte fast i skrythalsen. Kanskje ikke så rart at han sliter litt med svaret…?

Magnar Leinan