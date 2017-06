– Jeg ber ordføreren lese rapporten

Lars Abrahamsen har foreslått 3 likeverdige sykehus i Finnmark, Kirkenes, Hammerfest og Alta , altså 2 sykehus i vestfylket. Dette synes altaordføreren er interessant og synes det er synd at dette ikke har vært utredet tidligere. Jeg ber derfor ordføreren lese den rapporten som Alta kommune bestilte fra Oslo Economic om sykehusstrukturen.

I kapittel 10 i rapporten er det gjort en vurdering av konsekvensene ved to akuttsykehus i Vest-Finnmark, hvor det er beregnet en økt driftskostnad på 200 millioner kroner som er 10 % i årlige kostnader for Finnmarkssykehuset. Til sammenligning har rapporten beregnet de årlige samfunnsmessige konsekvenser ved flytting av sykehuset til Alta til 11 milli- oner kroner i året, tilsvarende 0,5 % av Finmarksykehusets budsjett.

Allerede i 2010 slo en rekke legespesialister i Alta, Hammerfest og UNN fast at det ikke er plass for 3 akuttsykehus i Finnmark. De pekte også på det paradoksale at man risikerer å komme ut med et dårligere lokalt tilbud til våre fødende kvinner i hele Vest-Finnmark, dersom man skulle vinne frem med kravet om egen fødeavdeling i Alta (FD 17.03.2010).

Jeg vil nødig bidra til å forlenge en debatt i en sak som allerede er avgjort gjennom plassering av sykehuset i Hammerfest, men innspill av denne type er man nødt til å korrigere.

Tom Mortensen, Hammerfest