– Hans oppgave burde være å slåss for Alta

Stortinget har bestemt at fylkene Finnmark og Troms slås sammen. En god nyhet for Alta og Finnmark. For dagens fylkesordfører er dette et uønsket vedtak. I «Finnmark Dagblad» fremsnakker Rune Sjåstad fylkestinget i Vadsø som ifølge ham lett kan administrere hele det nye fylket. Han legger heller ikke skjul på at stortingsvedtaket neppe representerer Finnmarks ønske.

I Alta vet vi noe annet. Sjåstad brukte sin dobbeltstemme for å hindre en nøytral utredning av helsetjenesten i Vestfylket. Ikke med ett ord har han vist forståelse for Altas krav om sykehustjenester. Den udemokratiske behandlingen av at Altas sykehus skal bygges i Hammerfest tar han bare til etterretning. Han var like taus da fylkesadministrasjonen brukte 5,5 mil. for å knekke en arbeidstaker ved Alta Videregående skole.

Oslo Economics slår fast at Sjåstad tar feil i sykehusplasseringen. Ting- og Lagmannsretten fillerister både administrasjon og fylkespolitikere i Bruer-saken.

Ser ikke Sjåstad at det er beskjedne utviklingspotensialer i de to avsidesliggende byene. Alta er en av tre kraftsentre i landsdelen vår; Bodø, Tromsø og Alta. Byen vår strutter av arbeids- og utviklingsengasjement. Alta har vind i seilene og har lært seg å stå på egne bein. Våre entreprenører bygger ut hele fylket vårt i dag.

En spennende tanke om navnet på vårt nye fylke har dog Sjåstad. Ser en på kartet er Alta byen midt i smørøyet. Hans oppgave burde heller være å slåss for Alta som hovedstaden i det fremtidige Finnmark fylke.

Steinar Hardersen