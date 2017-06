– Hammerfest har desidert lavest andel av pasientgrunnlaget

Til Tom Mortensen.

Du har tydeligvis funnet kapittel 10 i rapporten fra Oslo Economics (OE) som et godt kapittel. Siden rapporten kom ut, har vi fått en ny sykehusplan. I rapporten sier OE;

Regjeringen vil (...) foreslå en veiledende grense for akuttkirurgi på 60–80 000 innbyggere.

Nå mener ikke regjeringen at dette er absolutte grenser, og de har tydeligvis måttet bite i seg en del av forslagene som ble luftet i en tidlig fase. For i sykehusplanen som ble lagt frem, opprettholder man derimot en rekke sykehus over hele landet med atskillig lavere befolkningsgrunnlag. Og en av grunnene til dette er faktisk faglige vurderinger som har blitt spilt inn. I nord har vi 11 sykehus. Kun Bodø og Tromsø tilfredsstiller befolkningskravet. De andre ni ligger langt under. Faktisk har Hammerfest Nord-Norges 3. største sykehus, men som vertskommune har byen nest lavest innbyggertall.

I utredningen, kapittel 10, tar OE for seg transportbesparelser, økte driftskostnader og generelle utgifter med å ha to sykehus. Som jeg skrev i mitt innlegg, er jeg helt enig i at løsningen med to sykehus er en dyrere løsning, samfunnsmessig. Men igjen, jeg tenker pasientenes krav om trygge, likeverdige tjenester. Og ja, i Finnmark koster det mer å opprettholde dette.

Et av momentene OE tar opp, er reisebesparelsene ved to sykehus – 42% reiseavstand i forhold til dagens avstand, med en besparelse inntil år 2040 på 1,7 milliard. En av grunnene til at det i Finnmark fraktes pasienter i så stor grad, er selvsagt lange avstander. Men også at Hammerfest som vertsby kun har 22% av befolkningsgrunnlaget i egen by. Jeg har sett litt på hvordan dette er i resten av Nord-Norge:

Helse Nord - Størrelse på vertskommune sett i forhold til pasientgrunnlaget

Hvor mange av pasientene tilhørende et sykehus innenfor Helse Nord bor på/nært stedet der sykehuset ligger?