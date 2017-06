– Alta bør bli administrasjonssted

Jeg hørte i NRK Finnmark at det sto over 70 ledige sykepleierstillinger i Hammerfest, og i Alta får man færre og færre søkere på hver stilling kommunen utlyser, sa en fra kommunen. Da det var sykepleierutdanning i Alta, var det over 200 som ville bli sykepleier og samtidig var det samme utdanning i Hammerfest med 40-50 som ville bli sykepleiere der. 90% av de som tok utdanning i Alta, ble boende i Alta. Start sykepleierutdaning der de fleste vil gå; det er i Alta.

Hva med administrasjonssted for Johan Castberg i Alta?

Vi må regne med mer nedbør, flom og vind i fremtiden, sa direktøren i Vassdragsvesenet for noen uker siden. Avinor er ikke fornøyd med målingene på Grøtnes og trolig også i Fuglenesdalen. Det finnes hurtigbåter som går fra Hammerfest til Alta på ca 1 time, med gå avstand til stamflyplassen i Alta. Selv du, Tom Mortensen, som har vært Ap-medlem i nesten 60 år, kommer deg frem til lufthavna. Da er det helt unødvendig å bygge ny flyplass i Hammerfest. Ole Martin og Tom; dere har skrevet mot Alta i mange år. Det kan bygges rullebånd fra hurtigbåtkaia frem til lufthavna med overbygg.

Stortinget har bestemt at Finnmark og Troms skal bli region. Alta ligger midt mellom grensen Troms/Nordland og grensen til Russland. Alta bør derfor bli administrasjonssted for denne regionen.

Ifølge rådmannen i Hammerfest er det økonomisk krise i Hammerfest, meldte iFinnmark for et par uker siden. Hvordan kan det bli økonomisk krise i en kommune som får 165 millioner i eiendomskatt hvert år fra Melkøya? Synd at kommunen beholder alt sjøl, en firedel bør kommunen dele med flere kystkommuner for eksempel Måsøy, Loppa, Hasvik og Kvalsund.

Inge Ek

Alta-patriot