Kampen om matjorda

Alta vokser og skaper jubel i de fleste leirer. Landbruket i Alta, en av kommunens tradisjonsrike bærebjelker gjennom de siste generasjonene, er skeptiske tilskuere. Frykten er at utbyggingsprosjekt skal tvinge seg inn på det som i framtiden må være areal til bruk for matproduksjon.

Det er ingen tvil om at Altas politikere har hevet lista svært høyt for å gå inn på landbruksjord nærmest uansett prosjekt. I arealplansammenheng har boligbygging, som er den største trusselen mot landbruket og en nedbygging av produksjonsareal, blitt løftet opp liskråninger og på fjellgrunn. Alternativt har en lett etter areal med marginal kvalitet som produksjonsjord. Spenningen dreier seg i all hovedsak om sentrumsområdet, og en av landbrukets venner, Frp-politiker Odd Erling Mikalsen, sier rett ut at det i byen Alta ikke kan lukte møkk.

Det betyr at det ikke er plass for landbruket tett opp til sentrum, eller i de helt nære tilstøtende områdene. Ett eksempel som må vekke bekymring hos landbruket er omdefineringen av Leinan-bruket, hvor store deler nå går til boligbygging. Her er det ingen tvil om at den økonomiske dynamikken er med å presse fram en slik utvikling. Når ingen står klar til å overta brukene ved generasjonsskifte er det fristende å satse på å realisere verdiene i arealene ved salg til bolig. Det kan gi mange-milliongevinst på bunnlinja.

Dersom politikerne mener at landbruket må ut av sentrumsnære områder må dette møtes med en enda klarere holdning til å gå inn på dyrkbar jord i områdene rundt tettstedet. Det må settes klare grenser hvor det ikke skal tas én meter matjord, og hvor bolig- eller næringsprosjekt kan få plass. Dette ble gjort med den grønne linje på Aronnes, en grense som har overlevd så langt. Oversikten som kom sist uke viser at politikerne i Alta i perioden 2004 til 2015 har holdt seg overraskende langt unna landbruksjord til tross for et konstant utbyggingspress.

Tverrelvdalen er pekt ut av bøndene som Altas neste pressområde hvor konflikt mellom utbygging og landbruk vil komme tett. I Dalen er det syv store bruk; Geir Ove Mannsverk, Ola Losvar, Bjørn Åge Losvar, Andreas Ellila, Liv Unni Opgård, Roger Isaksen og Tor Arne Mannsverk. Med dagens drift kreves det enorme areal, gjerne for sammenhengende drift. Det betyr at boligbygging må opp i li og fjell. Derfor bør dagens to planlagte boligfelt, Kvitberget og Svenbakken, utvides til langt inn på Fefo-grunn. Begge er konfliktfri i forhold til landbruket, og har store potensial dersom politikerne går i forhandlinger med Fefo om grunn.

Samtidig bør bøndene og landbruksmyndighetene være selektiv i sine vurderinger, slutte å sine til alt, og tillate spredt boligbygging på områder der kvalitet og andre forhold tilsier at arealene ikke vil bli benyttet til landbruksformål.