– Toget er gått for ny sykehusstruktur

Med mer enn 60 års medlemskap i Arbeiderpartiet er jeg vant til at man gjerne har grundige diskusjoner i partiet før man kommer frem til et vedtak. Når så vedtaket er fattet, så står man sammen om dette og fortsetter ikke en krig for egne synspunkter. Tidene har tydeligvis skiftet og partivedtak og programmer som er vår kontrakt med velgerne, respekteres ikke lengre av de som kommer i mindretall.

Ingen sak har vært gjenstand for en mer omfattende behandling i Finnmark Arbeiderparti enn nettopp sykehussaken. Gjennom flere årsmøter og valgprogrammer har fylkespartiet vedtatt at sykehusene i fylket skal lokaliseres til Hammerfest og Kirkenes. Jeg undrer meg over at stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Steinar Karlstrøm fra Alta, sier til Altaposten at han, i Stortinget, vil stemme for en utredning om ny sykehusstruktur. Han viser til at årsmøtet i 2010,( ikke 2011), åpnet for en konsekvensutredning av sykehusstrukturen. Dette årsmøtet slo imidlertid fast at sykehusene skulle være i Hammerfest og Kirkenes, men mente det var et behov for en bred utredning av den samlede spesialisttjenesten i fylket, ikke sykehustjenester som Alf Bjørn tidligere har påstått. Også et flertall av delegasjonen fra Alta stemte for dette. Etter denne tid er Alta tilført en rekke nye hjemler innen spesialisttjenesten..

Også sentrale myndigheter har avklart sykehusstrukturen. Regjeringen la i november 2015 frem et forslag om nasjonal helseplan. Denne ble vedtatt av Stortinget i mars 2016. Sykehusstrukturen ble på bakgrunn av dette, vedtatt av regjeringen på foretaksmøte 24. april i år. I mellomtiden var det satt frem en rekke forslag i Stortinget om endringer, med endelig vedtak 15. mai. Intet av dette rokket med tidligere vedtak om sykehus i Hammerfest for vestfylket med nærsykehus i Alta.

Det har derfor vært rikelig tid for partiene å fremme forslag om nærmere utredning av sykehusstruktur i vestfylket. Venstre v/ Trine Skei Grande har først nå fremmet et slikt forslag som kommer opp til behandling etter at Stortinget har trådt sammen i oktober. Man må trygt kalle dette for et rent valgkamputspill, som Frank Bakke Jensen (H) allerede har gjort.

Bakgrunnen for Skei Grandes forslag, mener hun er ny informasjon med bakgrunn i det jeg kaller Mina-saken, hvor et barn fra Korsfjorden i Alta ikke kom raskt nok til sykehuset i Hammerfest. Kommunelege i Loppa, Olav Gunnar Ballo, har tilbakevist dette og forteller at problemet er manglende rutiner ved legevakten i Alta. Ballo måtte selv ta ansvar og fulgte pasienten fra Korsfjorden til Hammerfest. Han forteller at tidsavstanden er om lag den samme som til et eventuelt sykehus i Alta.

Utredning av sykehusstruktur er allerede gjort av Oslo Economic på oppdrag fra Alta kommune. Denne viser en samfunnsmessig gevinst på 450 millioner kroner over 40 år, dvs 11 millioner kroner i året, ved å flytte sykehuset fra Hammerfest til Alta. Rapporten er imidlertid beheftet med så mange feil at det sannsynligvis dreier seg om et fåtall millioner. Tar man med utgiftene ved å bygge opp tilsvarende faglig kompetanse i Alta som man har i Hammerfest, vil nok hele gevinsten forsvinne. Da har man ikke tatt med de problemer Hammerfest-samfunnet får ved å miste 1350 arbeidsplasser og at det blir stående ledig opp mot 1000 boliger i kommunen.

Det flere politikere nå gjør, er å hoppe på et tog som for lengst er gått. Dette kunststykket vil muligens vekke begeistring i Alta, men vil ikke kunne stoppe utbygging av sykehus i Hammerfest.

Tom Mortensen, Hammerfest