Donalds Triumf

Dagen i dag e første sommerdag hos oss her i nordnorge. I dag erklærte åsså han Donal Trumf, USA sin president at USA åsså ”si good bye” til Parisavtalen.

No vet æ ikke sjøl ka det vil si førr mæ , mæn ætter såm æ sjønne har det vess nåkka som har med været å gjøre. No har æ imillerti fådd førståelse av at han Donal Trumf ikke e så særli intressert i nornorske vindråsse siden tupeen hannes kan bli utsætta førr et lateralt vindangrep, sånn at han står barhaua å uten verdihet å leke verdenspoleti.

Han va førøvri invitert tel feskarlage sitt årsmøte i Gjesvær i lamme han Per Sanberg å han Jonny Ingebriktsen. Han Jonny sko holde innledningsføredrag, mæn når Sekretservise hadde fådd med sæ ka tæksten handla om takka dæm bægge nei.

No e jo Trumf sitt nei tel Parisavtaln nåkka såm blir å berøre åss alle.

Mens ho Gro å han Kåre Villnok rejerte va det bestandi vintervær å skjiføre, mæns nu når ho Erna å ho Siv rejære har dæm vess funne ut at de ikke bruk førr sne sørpå. No gikk dæm vel åsså på en snytar som ikke va helt i tråd med valgløftan dæmmes. I vertfall når det gjell snerødding å glatte både i mjøstraktan å ræsten av jorkloden samt åsså dæmmes geografiske områda. Så vest næste valgløfte e mindre sne har dæm vess åsså et valgløfte såm dæm blir å stræve me å holde vess dæm skal beholde makta. Da har æ pærsonli mer tru på han samfersselministern ; han låve jo veia i hytt å pine. Men det har vel ikke nokka med den globale oppvarminga å gjøre.

No e det vel vi nordlændinga såm har bidradd mæst tel nedkjølinga den siste tia. Æ syns sjøl at vi mangle anerkjellelse å ære førr at vi har holt tempraturn så langt nede at søringan kan sette med utegrillan sine å grille amputerte kjyllinglår å kjyllingvinga på kollgrillan sine i hagan.

Vi har ivertfall, hær oppe i Finmarsk, gjort ka vi kan førr å begrænse den globale oppvarminga med våres bidrag når det gjell å sænke tæmpreturn førr ræsten av landet.

Me påholn pænn å per prokura,

Ronald Andersen