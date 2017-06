Senterpartiet ser ut til å bli den store valgvinneren i Finnmark, viser en fersk meningsmåling InFact Norge har gjort for iFinnmark. Hvis målingen hadde vært valg, ville Arbeiderpartiet fått to mandater, mens Senterpartiet og Høyre ville fått ett hver. Men Høyre er den store taperen og lever utrygt; med bare 11,6 prosents oppslutning er partiet nesten halvert siden forrige stortingsvalg.

«Det er dårlig! Det betyr at vi må synliggjøre politikken vår», er stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensens kommentar til katastrofemålingen. Til høsten topper han listen for Finnmark Høyre. Og nå skal han hjem for å drive valgkamp.

Jeg tror ikke Høyres problem er at de ikke har fått synliggjort politikken sin. Snarere tvert imot, folk ser jo hva som skjer: Politidistriktene slåes sammen og lokale lensmannskontor legges ned. Domstolene i Finnmark fortviler over manglende bemanning på grunn av budsjettmessige innstramminger. Kommuner og fylker slåes sammen med tvang. Forsvaret i nord er nærmest utradert. Skog, vannkraft, fiskekvoter og solide bedrifter som årlig gir staten enorme inntekter til beste for landets innbyggere – det er ikke måte på hva man sammen med sine venner i FrP ønsker å kvitte seg med. Fiskerikontorene, skattekontorene, akuttkirurgien ved småsykehusene – eksemplene er mange; virksomheter og arbeidsplasser i distriktene legges ned eller forsvinner ut av fylket, mens småstedene utarmes og avfolkes i stadig økende tempo av en regjering med en nærmest religiøs tro på at bare det er stort nok og langt nok unna blir alt så mye bedre og mer effektivt. Privatisering er målet, systematisk sentralisering er middelet.

Og i sak etter sak har folk i Finnmark sett at Bakke-Jensen har operert som en slags Oslo Høyres ambassadør til Finnmark, alltid på plass for å bortforklare og male glansbilder av regjeringens sentraliseringspolitikk. Den såkalte ambulanseflysaken sist høst, for eksempel, der det åpenbart var viktigere for Finnmark Høyre å være lojal mot helseminister Bent Høie og moderpartiet i sør, enn å stå opp og forsvare interessene til sitt eget hjemfylke og befolkningen her. Den som fra første stund stilte opp til debatt på NRK for å forsvare det famøse forslaget fra Helse Nord, var nettopp Bakke-Jensen. Og først da det omsider gikk opp for dem at det var et skikkelig folkeopprør på gang, kom fylkesleder Hesjevik på banen og erklærte at de ville kjempe sammen med de øvrige politiske partiene for en optimal luftambulansetjeneste for Finnmarks befolkning. Uten det kraftige engasjementet fra grasrota – og ikke minst den sterke faglige støtten fra kommunelege Jan Eggesvik og annet helsepersonell – hadde nok Høie og Høyre-/FrP-regjeringen fått viljen sin, og beredskapen i fylket hadde vært satt flere tiår tilbake. En katastrofe for Finnmarks befolkning. Heldigvis lyktes de ikke.

Så hva skal vi egentlig med Bakke-Jensen og Høyre…? Og – for den saks skyld; FrP? Om vel tre måneder er det valg. La oss håpe at vi da kan sende stortingsrepresentanter og statssekretærer til hovedstaden som vil arbeide for – og ikke mot – de langsiktige interessene i sitt eget fylke. Folk som har forstått at vi har valgt dem som ambassadører for Finnmark og folket her – ikke for moderpartiene i Oslo.

Magnar Leinan