Storebror eller brautende nabo?

Altaposten har gjennom flere artikler presentert historien om lille Mina, som ble alvorlig syk mens hun befant seg i Korsfjord. Heldigvis gikk det bra med Mina, som ble transportert med ambulansebåt fra Komagfjord til Barneavdelingen ved Hammerfest sykehus. Det var vakthavende lege i Loppa som fulgte med på transporten til Hammerfest sykehus.

Som kjent ligger Korsfjord i Alta kommune, på den andre siden av Altafjorden, et godt stykke fra Loppa. Den dagen nødmeldesentralen (AMK) tok kontakt med legevakten i Alta, var vakthavende lege der ikke på det rene med at det var hans ansvar å rykke ut til denne pasienten. I ettertid har undertegnede og kommuneoverlegen i Alta hatt møte med utgangspunkt i denne saken, og brakt klarhet i at det ikke hersker noen tvil om at det er legen i Alta, ikke legen i Loppa, som skal følge opp pasienter i Alta kommune som oppholder seg på østsiden av Altafjorden.

Reiseavstanden med båt fra Korsfjord og Komagfjord er nær identisk til Hammerfest og Alta sentrum. I den konkrete saken har det i ettertid ikke fremkommet noen kritikk av Hammerfest sykehus. Ut fra medieoppslagene ble lille Mina og foreldrene ivaretatt på en god måte.

Likevel har saken fra Korsfjord endt opp som et eksempel på at hvis Alta hadde hatt sykehus, ville denne pasienten fått bedre hjelp enn hun fikk nå. Fordi denne saken også berørte Loppa har jeg inngående kjennskap til den. For meg framstår det som noe av et mysterium hvordan et sykehus i Alta skulle ha bedret tilbudet til befolkningen i Korsfjord og Komagfjord, når reiseavstanden med båt er helt lik derfra inn til Alta og til Hammerfest. Jeg betjente selv utekontoret i Korsfjord mens jeg var fastlege i Alta, og kjenner Korsfjorddistriktet godt.

Når feilaktige opplysninger gjentas ofte nok, ender de opp med å framstå som sannheter. Slik har denne konkrete saken fått Venstreleder Trine Schei Grande til å bli overbevist om at Alta bør få sykehus. Jeg skal ikke gå inn i hele sykehusdebatten her. Men det er vanskelig å finne et enkelteksempel som er mindre egnet for å synliggjøre behovet for et sykehus i Alta enn akkurat dette. Som kjent er det ikke sykehuslegene, men primærlegene i den enkelte kommune på vakt, som skal se til pasientene i sine distrikter.

I stedet for å bruke et hvert eksempel, uansett hvor dårlig egnet det måtte være, til å så tvil om eksisterende spesialisttilbud i Finnmark, og dermed bidra til å undergrave tilliten til disse, bør Alta kommune se til at tilbudet innen primærhelsetjenesten til sin egen befolkning bedres. Første skritt i så henseende må være å gjøre leger i vakt kjent med deres eget vaktdistrikt.

I dette tilfellet ble Loppas befolkning stående uten en tilgjengelig lege i vakt i over 5 timer, fordi det i den akutte situasjonen viste seg tilnærmet umulig å få vakthavende lege i Alta til å rykke ut. Alta har til sammenligning 24 fastleger og en døgnkontinuerlig organisert bakvakt for sine fastleger i vakt, men måtte altså likevel ty til hjelp fra en kommune med kun én tilgjengelig lege for å klare å bistå den aktuelle pasienten med legehjelp.

Alta bør passe seg for ikke å bli seg selv nok, i et fylke der de fleste kommunene ikke er i nærheten av å ha det spesialisttilbudet som Alta har. Selv om det bor flest mennesker i Alta, kan det ikke være slik at et liv i Loppa er mindre verdt enn i Alta, og at beredskapen for andre enn Altas befolkning er noe Altas politikere stiller seg likegyldig til. Men slik vil det snart oppfattes fra distrikter utenfor Alta, når politikerne der ikke klarer å løfte blikket, og se utover sin egen kommunegrense.

Redaktøren i Altaposten skrev for en tid siden i avisens lederartikkel at Altasamfunnet burde oppføre seg som en omsorgsfull storebror overfor sine naboer. Det var en klok tilnærming. Men slik sykehusdebatten har fått utvikle seg i Alta de siste par årene, framstår ikke Alta som noen inkluderende storebror, men som en ganske brautende nabo, som ikke virker spesielt opptatt av samarbeid over kommunegrensene. Det bidrar til å skape unødvendig utrygghet om de spesialisttjenestene som allerede eksisterer i fylket, som jeg som fastlege og kommuneoverlege i Loppa oppfatter som gode og forutsigbare, både i Hammerfest, i Alta og i Kirkenes.

Olav Gunnar Ballo

Kommuneoverlege i Loppa