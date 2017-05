– Sykehuset må bygges i Alta

I regjeringens nasjonale sykehusplan står det følgende:

Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar: Hensynet til pasientene. Tar bygging av nytt sykehus i Hammerfest hensyn til pasientene i Vest-Finnmark? Svaret er et ubetinget nei. Årsakene kommer her:

Redusert reisetid med bil og sparte reisekostnader

Av befolkningen vil 58 prosent få vesentlig redusert reisetid ved flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta, mens bare 27 prosent får vesentlig lengere reisetid. I dag er gjennomsnittlig reisetid 120 minutter, mens den reduseres med 1/3 til 80 minutter. Det betyr at pasientene får en behageligere reise og at Finnmarkssykehuset sparer betydelige reisekostnader (Kr. 2,30 pr. kilometer) årlig som kan brukes til at Pasientreiser gir bedre reiserute til pasientene og at Finnmarkssykehuset også vil få penger til bedre behandling. Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde kom med følgende kommentar til Finnmark Dagblad i forbindelse med pasientombudets årsrapport om klager på uverdig pasienttransport:

«Finnmarkssykehuset står her overfor et dilemma: Jo mer penger vi bruker på pasienttransport, jo mindre penger er det igjen til å drive pasientbehandling. Eller sagt på en annen måte: Hvis vi kan spare penger på pasientreiser kan vi bruke innsparte midler på å ansette flere helsearbeidere, kjøpe mer medisinsk utstyr, eller bygge solide behandlingsbygg hvor pasientene kan bli behandlet i Finnmark. Reglene er politisk vedtatt av Stortinget og vi er pålagt å følge dem. Det skal være billigste reisemåte for fly og kilometergodtgjørelse for kortere reiser. Pasientreiser i Finnmark er slitsomme og belastende, systemet kan bare endres av sentrale politikere.»

Redusert vikarbruk

I pasientombudets årsrapport blir det klaget på at pasienter blir behandlet av legevikarer, som ikke kjenner deres sykehistorie. Hammerfest sykehuset får bunnscore 1 (på en skal fra 1 til 5 der 5 er best) i en undersøkelse av pasienttilfredshet gjennomført av Folkehelseinstituttet i 2016.

Muligheten til å få dyktige fagfolk til Alta er betydelig bedre enn til Hammerfest. Det er mer attraktivt å bo og jobbe i Alta enn i Hammerfest. Alta har et rikere utvalg av kultur-, utelivs- og servicetilbud. Frodig natur med bedre klima og bedre skoletilbud med universitet. Bedre muligheter til sports- og friluftsaktiviteter. Flere jobbmuligheter for partner og større fagmiljø. Dette gjør det attraktivt for fagfolk som spesialsykepleiere og leger å bosette seg i Alta med sine familier.

De største rekrutterings- og stabiliseringsutfordringene ved Hammerfest sykehus knytter seg til leger og spesialsykepleiere. Svært mange av disse vil da også ha med partner med høyere utdannelse som trenger jobb. For disse vil det da kunne være særlig interessant å søke arbeid innenfor sektorer som undervisning og helsetjenester. Alta har langt flere slike arbeidsplasser enn Hammerfest. Et sykehus i Alta vil tiltrekke seg et større antall fagfolk som vil bosette seg. Dette gir mindre behov for vikarer av leger og andre fagfolk. Pasientene får der med et stabilt og bedre behandlings tilbud. Vikar kostnader beløper seg for øvrig til flere titalls millioner årlig hos Finnmarkssykehuset.

Befolkningsveksten i Alta kontra Hammerfest

Befolkningsveksten i Alta fra 2000 til 2017 var på 3 719 personer, fra 16 827 til 20 506. I Hammerfest var befolkningsveksten på 1 403 personer, dvs. 2,65 ganger under Alta. Dette betyr at betydeligere antall flere pasienter i framtiden må reise til sykehus i Hammerfest med de belastninger og merkostnader (pasienttransport) det medfører.

Stengte veier

Dobbel så mange pasienter i Alta, som i Hammerfest, er avhengig av åpen vei over Sennaland. Vi snakker her om hensynet til pasientene. - Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er beste løsningen, har regjeringen ett gjennomgående svar: Hensynet til pasientene.

Sykehusansatte kan bo i Hammerfest om sykehuset flyttes til Alta

Med en moderne hurtigbåt som gjør reisen mellom Alta og Hammerfest på ca.1 time åpner det opp et felles bo- og arbeidsmarked. I mer enn 40 år har ca. 80 arbeidere daglig pendler mellom Alta og Lillebukt. Reisetiden tur – retur er i dag er 2 timer og 10 minutter. 10 tusener av ansatte rundt i sentrale østlandsområdet har reisetid på 2 time og mer til og fra sin arbeidsplass. Noe helseminister Bent Høye og den øvrige regjeringen er godt kjent med. De negative samfunnsøkonomiske virkningene for Hammerfest vil være betydelig redusert ved en pendel rute mellom de to byene.

Konklusjon

Hensynet til pasientene i Vest-Finnmark vil være ivaretatt ved flytting av sykehuset til Alta. Troverdigheten til regjeringen vil være gjenopprettet da den er i henhold til egen sykehusplan. Det er store økonomiske besparelser og flytte sykehuset til Alta. I løpet av et sykehus leve-/brukstid er det snakk om et milliardbeløp. Penger som helse Norge sårt trenger. Det finnes ingen tungtveiende fordeler som til seier at nytt sykehus skal bygges i Hammerfest. Det gjelder verken hensynet til pasientene eller økonomiske besparelse, tvert imot. Det eneste som er i igjen er misbruk av politikk makt, og det skaper politisk forakt i befolkningen.

Otto Meiert Sjursen