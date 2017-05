– Bare slagord og lureri

Da har styrende politikere i Alta igjen bevist at de ikke representerer og lytter til folkeviljen. Attpåtil klarer man å snakke nedlatende til sine egne velgere etterpå, som om det bare handler om at befolkningen ikke har fått ønske-lørdagsgodtet sitt.

Og bevist at valgløfter bare er slagord og lureri. Jo større parti, jo fjernere fra valgløfter de ikke en gang prøver å holde; de vet så mye bedre når de bare er sikret posisjonen.

Den nye skolen blir vel et nytt kostbart luftslott de kan blende med. Uten innhold!

Akkurat som sykehjemsomsorgen som i Alta er ren oppbevaring! Med en gang det blir snakk om elendigheta, roper de høyt om "fantasien" om det nye, store dyre sykehjemmet som bygges; da skal eldreomsorgen bli så fantastisk! Gamle og syke som skal sitte innestengt innenfor nye vegger midt i sentrum.

Men bygg uten penger til innhold og vedlikehold er bare monumenter som forfaller.

Sykehjem i Alta per i dag:

Underbemanning som gjør at de gamle og syke ikke er sikret å få komme opp før sent på dagen, blir satt i en stol noen timer og så blir lagt tidlig, kanskje ikke dusj hver uke, ingen aktivisering, ingen opptrening/fysisk aktivitet, middagen er plastpakket og ferdigmoset så det går fortere å få den i dem. Måltidene er ikke innrettet etter beboernes behov, men bemanning og vakter. Det er lettere (og billigere) å medisinere dem når de som en reaksjon blir deprimerte og sykere. Men det er kanskje bra for gjennomstrømningen?

Først ble aktivitør kuttet, så kulturtilbudet, så ble maten "rasjonalisert", så matingen og tid til stell. Når pleierne har sprunget seg syke, må man ha vikarer, og den dyre runddansen er i gang. Det eneste som det fra kommunens side er snakk om, er økonomisk overforbruk.

Lurer på om det blir bedre i det nye bygget...

Kanskje vi velgere må slutte å tro at størst er best, også når det gjelder politiske partier. Det virker som lojaliteten til partiet/partifeller er størst, både i Alta og i Finnmark. Dessverre er det to år til neste kommunevalg, men det er snart stortingsvalg!

Bente Størkersen

Pårørende til et menneske

som er på sykehjemsoppbevaring