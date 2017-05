Gi barna våre tid!

Etter årevis med kamp mot nedlegging aksepterte vi før jul at et politisk flertall ønsker å legge ned skolen vår. Vi ba derimot pent om å få kun ett års videre drift slik at omstillingen kunne bli så smidig som mulig for barna våre.

Dette fikk vi ikke gjennomslag for, og vedtak om nedleggelse fra høsten 2017 med overføring til Gakori skole ble gjort 14.12.16. I etterkant gjorde ikke Alta kommune jobben sin da vedtaket og informasjon om dets betydning for elever, foresatte og ansatte både ved Kåfjord skole og mottakerskole i Gakori uteble. Det gikk ca. 2 måneder før vi etter påtrykk fra FAU i Kåfjord hørte noe fra skoleadministrasjonen. Det viste seg i forbindelse med behandling av forskrift om skolemønster at skolested verken var eller er bestemt ennå, men vedtas først 23.05.17. Dette innebærer at vi fortsatt lever i det uvisse om hva som i realiteten skal skje med barna våre etter sommerferien.

Etter denne respektløse prosessen ovenfor alle berørte, så fortsetter ugjerningen med at vi altså skal få kun 17 skoledager på oss til å skape en trygg og god overgang for elevene som er påtvunget flytting fra sin nærskole i Kåfjord. Kommunen har ikke ivaretatt elever, foreldre og ansatte i omstillingsprosessen på noen god måte, og skolestarterne har på sin side vært nødt til å skrive seg inn på en nedlagt skole uten å vite hvor de egentlig skal møte opp første skoledag. Behandlingen er høyst kritikkverdig og vi vil påpeke at hele prosessen har ført til en negativ opplevelse av å være annenrangs innbyggere i kommunen.

Vi har i vårt høringssvar til forskrift for skolemønster foreslått at iverksettelsen endres til 01.08.2018 med følgende argumenter:

Gi de berørte bedre tid til omstilling og effektuering av vedtaket.

Unngå oppbrudd og unødvendige og belastende skolebytter i påvente av privatskoleoppstart. Majoriteten av foresatte til dagens elevgruppe og skolestartere ønsker dette tilbudet.

Mulighet for kommunen selv til å vurdere best mulige langsiktige løsninger for skolestrukturen etter endringer av skolekretser og etableringen av Haldde Montessoriskole.

Alta kommune har selv i forbindelse med innkjøp av skolerigg i Saga sagt følgende: «Alta kommune ønsker ikke at elevene skal oppleve flere overganger enn nødvendig, da det kan påvirke elevenes læringsutbytte», og at elever og foresatte trenger «en forutsigbarhet og trygghet som skaper ro og rom for læring» (kommunestyresak 0002/17). Gjelder ikke dette for alle kommunens barn og foreldre?

Hensynet til barnas psykososiale miljø! De er selvsagt preget av nedleggelsen og føler dette som sårt og tungt. Skolen er sentral i barnas hverdag, og deres opplevelser utløser følelser vi ikke skal ta lett på. Denne omstillingen er spesielt vanskelig og tidkrevende for dem å håndtere, og dette må vektlegges. Ikke nok med at skolen i barnas hjerter skal legges ned, men de vet heller ikke hvor de skal være fra høsten av.

For oss voksne er dette en krevende situasjon å stå i, og da kan man vel tenke seg til hvordan det påvirker et barns liv. Den store forskjellen er at vi voksne har både tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøloven som skal sikre oss i slike situasjoner. Hvem sikrer barnas rettigheter?

Med bakgrunn i dette ber vi kommunestyret innstendig om å ha fokus på barns beste, og gjøre forskriftsendringen gjeldende fra en dato som sikrer at barna er best mulig rustet for overgang til ny skole. Det mener vi kommunestyret både har myndighet til, og ansvar for, å avgjøre!

Hilsen alle berørte ved og rundt Kåfjord skole

Bygdelag, elever, foreldre og personale