– En siste appell

Det er dommedag for nærskolene på Komsa, Aronnes og Bossekop. Som forelder har jeg fulgt debatten tett, og som et siste stikk ønsker jeg å formidle min mening – i rekken av mange andres.

Vi sitter med en politisk posisjon som truer med en omstrukturering av skolesystemet i Alta. En strukturendring som vil prege elever, lærere og foreldre/foresatte i lang, lang tid fremover. Jeg håper de sitter med riktig kunnskap og informasjon til å ta den rette beslutningen for dagens og fremtidens innbyggere.

Forslaget om en ny storskole, som ble fremmet i kommunestyret i desember, høster nå flertall blant politikerne. Dette var de samme politikerne som gikk til valg med lovnad om nøyaktig det motsatte; et løfte om at nærskolene skulle bestå. Vi snakker her om en helomvending på under ett år. I løpet av denne tiden burde politikerne i Alta ha satt i gang en massiv opprustning av disse skolene, skulle de ha etterlevd valgløftet. Når dette ikke ble gjort, setter politikerne atter i gang den samme skoledebatten som har preget Alta de siste 15 årene. Og vi foreldre må atter en gang kjempe og argumentere; vi ønsker nærskolene! (les; de 27 høringsuttalelsene til saksfremlegget, folkemøtet 15.mai, et utall leserinnlegg m.m.)

Komsa skole forteller en absolutt dyster historie når det gjelder denne evige debatten. Resultatet er manglende vedlikehold gjennom flere år. Helsemyndighetene i kommunen har utført tilsyn ved skolen flere ganger, og påpekt mangler og utilfredsstillende inneklima. I stedet for å utbedre dette, ble det høsten 2016 besluttet å stenge ”Maurtua” som inneholder gymsal, sløyd- og håndtverksrom. Og med det ble barna fratatt lokalene som tilrettela for kreative, praktiske og helsebringende fag som motiverer til ytterligere læring. Gåturene til og fra Gnisten for å ha gym har for førsteklassingene vært lang og lite givende i en ellers ny og krevende skolehverdag. De vet enda ikke hva sløyd innebærer, mens håndverkstimene har vært gjennomført på klasserommene. Våren 2017 ble gymsalen gjenåpnet, noe som kommer godt med ettersom de mistet fotballbanen som brakkeriggen nå okkuperer (!)

Slik jeg ser og erfarer det, har det ikke vært investert stort for lærere eller elever ved Komsa skole på mange år. Men til tross for mangelen på «nye, robuste og fremtidsrettede lokaler», scorer 5.klassingene ved Komsa godt i de nasjonale prøvene. De ligger over landsgjennomsnittet i engelsk, på landsgjennomsnittet i lesing og 2 poeng under landsgjennomsnittet i regning. Elevundersøkelsen blant 7. klassingene viser at de gir skolen høy score på trivsel og støtte fra lærere, sammenlignet med landet for øvrig. Faktisk sier 7. klassingene ved Komsa at de trives mer enn gjennomsnittet ved alle grunnskolene i Alta kommune! Dette forteller helt klart at lokaler, omgivelser –ja til og med moderne teknologi, ikke er avgjørende for å få gode resultater. Nå ønsker altså politikerne å frata elevene ved Komsa skole det beste de har hatt i alle år – nemlig nærskolen og utearealene.

Hovedargumentet for å bygge en ny skole er ifølge saksfremlegget skolefaglig forankret;

«En ny skole vil få et robust fagmiljø med gode muligheter for fleksibel tilpassa opplæring med bruk av moderne teknologi i opplæringen. En ny skole vil møte både dagens og fremtidens behov og utfordringer. Den nye skolen vil bli en god plattform for at Altaskolen skal kunne nå målet sitt om resultater likt med eller høyere landsgjennomsnittet».

Hva ligger til hinder for at vi ikke kan oppnå dette med totalrenoverte eller helt nye lokaler på Komsa, i Bossekop og på Aronnes? Hvorfor skal vi høyne innsatsen og satse på noe som ikke gir oss ALLE fordelene – slik en nærskole vil? For investeringskostadene ved en omfattende rehabilitering av nærskolene utgjør kun 80 % av investeringskostnadene for en storskole (jfr. vedlegget til saksfremlegget ”Kostnadsoverslag for renovering og vedlikehold av skoler i Alta per 13. mars 2017”). En ny storskole medfører i tillegg økte kostnader til infrastruktur og skoleskyss, og vil ikke gi økt besparelse innen skoledrift for Alta kommune på mange år. Hvorfor virker politikerne så sikre på at dette er det beste alternativet, når ikke engang bedre resultat er en garanti?

Nå mener jeg politikerne skal gjøre det de lovte og beholde tilliten hos innbyggerne. Vis oss at vi kan stole på dere når vi går til valg neste gang. Husk at vi har tross alt stemt dere dit dere er. Behold nærskolene; alle 3! Rust dem opp, slik at denne debatten kan avsluttes. I det minste for de neste 30 årene. På den tiden kan vi la Alta vokse, og la de minste skolebarna få utfolde og vokse opp i nære omgivelser. For resultatet stopper ikke ved nasjonale prøver i 5. klasse –men ønsket om å utvikle og bo i Alta etter at skolegangen er slutt. Dette gjør vi ved å investere i barna og ved å gi dem gode vilkår for en trygg oppvekst hvor tilgang til naturen, lek i nærmiljøet og trivsel er nøkkelfaktorer.

Min bønn er at politikerne i Alta kommune setter barnas helse, trygghet og velferd fremst. Det kan de gjøre ved å beholder nærskolene våre.

Katrine Røkenes Nilsen

Mor til førsteklassing v/Komsa skole