– Alta lufthavn sitter igjen med Svarteper

Vi har jo fått tutet ørene fulle om hvor viktig båtruta mellom Alta og Hammerfest er, men den virker jo ikke som kjent i helgene. Ellers går den jo daglig med færre enn 15 passasjerer i gjennomsnitt, med en båt som tar 10 ganger så mange.

Så skulle man tro at samferdselsråden på fylket, som jo selv er fra Alta, og som jo skal ta hensyn til alle personers behov her i fylket, i det minste sørget for at bussrutene dekket det som ikke "sykehusbåten" dekker. Det burde han gjøre i det minste for å tiltrekke Alta Lufthavn flere reisende, som jo så absolutt er i Altas interesse. Det er jo slik at ca 30% av de reisende over Alta Lufthavn faktisk starter eller slutter sin reise i nabokommunene, og dette er jo faktisk et kjempestort bidrag til Alta Lufthavn, som jo selv med den trafikken, går med stort underskudd.

Slik det er nå, er ikke bare Banak en alvorlig konkurrent om de samme passasjerene, men etter at FlyViking kom på vingene, bygger det seg opp enda en stor konkurrent, som jo allerede tar store deler av kystens passasjerer, nemlig Tromsø. Med 499,- hver vei, blir forskjellen bare 500 kroner pr passasjerT/R, noe som man lett betaler for å slippe å sitte på båten eller bussen, eller på en flyplass hvor ventetiden stort sett kan slås ihjel med en kaffeautomat og sjokoladeautomat som eneste mulighet.

FlyViking er blitt en alvorlig konkurrent for Alta Lufthavn, som jo har mistet sine gode tilbringertjenester da Finnmark Fylke fant ut at båten var den ultimate løsningen. Så den som virkelig sitter igjen med Svarteper, er jo Alta Lufthavn som taper stort i konkurransen, selv om Hammerfest ikke enda har fått noen ny flyplass. Dette, sammen med at trafikken over Banak øker om sommeren, burde få samferdselsråden til å tenke seg nøye om. Å tvinge passasjerer til Alta, er en løsning bare gammelsosialister kan finne på.

Men akkurat nå har jeg landet på en søndag, med en Norwegian-maskin, som ifølge ruta skulle lande klokka 10.00. Det blir lange ventetimer til klokka 14.55 når det går en buss til Skaidi, og ny venting der i 55 minutter, som i det minste kan benyttes til å spise middag, for så å komme hjem sent på ettermiddagen. Dobbelt ergerlig blir det når man vet at bussen, som jo gikk i følge ei planløs rute, uten korrespondanse med noe annet enn seg selv, gikk 35 minutter før flyet skulle lande.

Det er lett å vurdere planleggingen av denne bussruta, som direkte "haulaus" med sans bare for egen navle. Men som sagt, de fleste av oss på kysten, leter som best vi kan for å finne alternativer til Alta Lufthavn, som jo har fått ødelagt all omliggende tilbringertjeneste for 1/3 av de passasjerer som i dag benytter lufthavna.

Godt jobba, Geir Ove Bakken, Bente Haug, og alle dere andre i Arbeiderpartiet som har strevt slik for å få dette til. Vi andre er ikke sinte på dere, det er et alt for mildt uttrykk, vi er forbanna. Forbanna fordi dere sløser bort samferdselspengene, forbanna fordi dere ødela hele kommunikasjonssystemet i fylket, Forbanna fordi dere er så dårlige planleggere, og ikke lytter til andre enn dere selv og partilaget i Alta.

Ole Martin Rønning

Lokalpolitiker for Høyre i Hammerfest