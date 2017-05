– Skjebnedag for nærskolen

Tirsdag til uken skal politikerne i Alta avgjøre nærskolene i Alta sin videre skjebne; skal vi bygge videre på de nærskolene vi har, eller skal vi si at nærskoler hører fortiden til, og at nå er det større og færre skoler som teller. Men er et så stort spørsmål egentlig opp til politkerne å avgjøre alene? Jeg mener nei. Dette er et spørsmål partiene har gått til valg på, med sine valgprogram og løfter til velgerne. (Noen mer tydelig enn andre, det skal sies).

Folk i Alta vil ha nærskolene. Det er ingen som har etterspurt større skoler, med lengre skolevei og større klasser. Men nå er det ikke måte på hvor viktig dette er for flere politikere at vi får gjennomført. Helst igår så vi slipper å høre mer på rådmannens mas om å legge ned skoler.

Men enda har ingen politikere kommet med gode svar på kritiske spørsmål om hvorfor det er så om å gjør å vedta noe ingen vil ha: storskoler istedenfor nærskoler.

Elever på små skoler gjør det like godt som elever på store skoler. Det finns ikke fnugg av belegg for påstanden om at resultatene i Altaskolen skal bli bedre med en storskole på 700 elever. Og elevene i Alta har de siste årene greid å gjøre det bedre resultatmessig i barneskolen, med målretta satsing fra kommune og lærere på bla tidlig innsats, trivsel og mestring mm. Det er på ungdomskolene våre de møter på utfordringer, og her det enda en nyanse: jentene skårer faktisk høyere enn landssnittet på grunnskolepoeng, mens guttene henger etter. Er løsningen, eller årsaken til problemene i ungdomsskolen å finne i størrelsen på barneskolene? Jeg tviler på det. Og ingen har enda greid med overbevisning å påvise sammenhengen.

Det lønner seg ikke å legge ned nærskolene. Å bytte ut nedbetalte bygg med å ta opp store lån til nye skolebygg, gir en regning som blir belastet elevene i form av færre lærere og større klasser. Hvordan 15-20 millioner kroner i økte årlige utgifter skal bli til flere penger i skolen, har vi enda ikke fått noe godt svar på. Alta kommune bruker faktisk mindre penger på skolebygg enn andre kommuner, noe som burde tale for å satse videre på de skolene vi har ( og heller renovere/pusse de opp).

Nærskolene er like gode læringsarenaer som større skoler, og nærskole handler også om det som skjer utenom skoletid, om naboskap, om vennskap, om trygg barndom, om kultur og historie. Alta by er bygd opp av mange nærmiljø. Derfor er det en kunstig modell å gå over til få store skoler. Det stemmer ikke med oppvekstmiljøet og det kulturelle kartet i Alta, noe høringssvarene viser med stor tydelighet: folk vil fortsatt ha nærskolene. Dette er også det mange partier gitt til valg på: nærskoleprinsippet skulle holdes levende! Og 1-4 skolene skulle bygges ut til 1-7.

Jeg håper kommunestyret på tirsdag fortsatt står ved sine valgløfter og lytter til folket som har gitt sin stemme for at vi som sitter der skal være deres talspersoner og ombudsmenn/kvinner.

Trine Noodt

Gruppeleder Alta Venstre