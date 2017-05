Regjeringen med støttepartiene har iverksatt 3 reformer: Politireformen, NAV-reformen og Kommunereformen. Samtidig. Fagforbundet Finnmark er bekymret for om konsekvensene av reformene blir utydelige for innbyggere og politikerne når det kjøres så store reformer samtidig.

Alle reformene har ett fellestrekk - sentralisering av tjenestene til befolkningen. Fagforbundet Finnmark mener dette vil resultere i dårligere tjenester og det vil få direkte betydning for befolkningsmønsteret i landet. Når tjenester som politi og NAV blir borte og legges ned, vil de som utfører tjenestene bli tvunget til å flytte.

Også de innbyggerne som skal motta disse tjeneste må flytte, nettopp fordi tjenestene ikke finnes der folk bor. Tjenester som folk skal motta fra kommunen, politiet eller NAV blir ikke bedre av at man danner større enheter. Undersøkelser viser at det er de mindre NAV-kontorene som leverer best resultater. Det viser seg også at når politiet er det befolkninga bor har de kortere responstid og skaper større trygghet i befolkningen, dette er enkel matematikk.

Når en kommune har tjenester der folk bor, så er det kvalitet for innbyggerne.

Fagforbundet Finnmark spør: Tre reformer samtidig, er dette en strategi for høyresidens ideologi? Vi ser mer og mer at det legges til rette for private aktører på barnevern, private vektere i gatene, flere barnehager på anbud og flere sykehjem på anbud.

Dersom private aktører skal være leverandører av disse tjenestene, så må hver og en av oss som er innbyggere betale for dette. Det er profitt som vil være i sentrum.

Det er vanskelig å se rekkevidden av disse tre reformene og sentraliseringspolitikken det legges opp til. Offentlige tjenester blir til slutt et marked for private aktører. Et betalersamfunn, der den som betaler mest – får mest. Fagforbundet Finnmark er sterkt kritisk til at regjeringen holder et slikt hardkjør med reformer som ikke blir belyst godt nok.

Uttalelse fra Fagforbundet

Finnmarks Fylkesmøte 2017