Den siste olje

Under et seminar i regi av Oljedirektoratet i dag ble det tatt et aldri så lite oppgjør med forestillingen om at Barentshavet er en gassprovins på hell. I stedet blir det mer og mer klart at det kartlagte området har best utsikter når det gjelder olje.

Nå er forsåvidt Goliat i drift, men det er ikke tvil om at synet på reservene i Barentshavet lenge dreide seg om gass i kjølvannet av Snøhvit-funnet. Etter utallige seismikkundersøkelser i delelinjeområdene og Barentshavet nord de siste årene, er tegninga stadig klarere. Det er store sjanser for funn av olje, noe som framprovoserer både optimisme og kritiske «klør»

Anslaget er at det er 60 prosent væske og resten gass. Samtidig er det klart anslagene for utvinnbare ressurser i Barentshavet nærmest kan dobles. Oljedirektoratet mente videre at 65 prosent av uoppdagede ressurser befinner seg i Barentshavet, noe som ville framkalt ubetinget jubel hos majoriteten av politikerne for noen tiår siden.

Nå er det mer vingling og tvetydige signaler som gjelder. Det satses på to hester, der den ene heter Parisavtalen og den andre heter Pensjonsfondet, som trenger påfyll for å sikre et offentlig tjenestetilbud. Den lille duppen i Stavanger-området sier en hel om hvor utfordrende det kan bli uten disse inntektene og en oljepris som gir penger i kassa.

Vårt poeng er at vi trenger politikere og interesseorganisasjoner som ansvarliggjøres for hva de prioriterer. Olje- og energiminister Terje Søviknes har vært forbilledlig klar på hva han ønsker, blant annet ved å lyse ut blokker og lisenser i rekordfart, blant annet begrunnet med at norske olje- og gassproduksjon er mer miljøvennlig enn alternativene på kloden.

Vi formoder at dette også er regjeringens holdning, nemlig en global vurdering av hvordan et økende energibehov skal fylles. For både Finnmark og industrien hadde det vært et poeng å få klarere signaler på hva som er ønskelig og hvilke omkostninger det har, for eksempel når det gjelder omstilling. Vårt inntrykk er at selskapene stadig tar teknologiske skritt og vil effektivisere både leting og utvinning.

På den andre siden har vi politiske partier og en miljøbevegelse som i realiteten sier absolutt nei til å ta i bruk disse ressursene, blant annet for at også Norge må ta ansvar for skremmende oppheting av kloden. Spørsmålet er om man er villige til å ta konsekvensene av en slik holdning, blant annet i form av svekkede offentlige tjenester i skole og helse. Er man alternativt villige til å stramme inn beskatning – og ikke minst er velgerne villige til å lytte med det øret og redusere levestanderen. Akkurat nå henger det i lufta.