– Tar ikke stilling i sykehussaken

Journalist Hanne Larsen etterlyser i Altaposten NRKs dekning av sykehusstriden i Vest-Finnmark, og hevder vi svikter befolkningen. Hun mener det er bedre å bli beskyldt for å drive kampanjejournalistikk enn å drive med komplett ansvarsfraskrivelse.

NRK Finnmark har dekket sykehusstriden i alle de årene den har pågått. Den ble også dekket sist helg. Vi har alltid passet på, og kommer i framtiden også til å passe på, at vi ikke tar side og blir et talerør for en av partene. Vi dekker konflikten på en slik måte at befolkningen, politikerne og aksjonistene i både Hammerfest og Alta skal være trygge på at NRK ikke er kampanjeorgan for den ene eller andre siden. Det er bare da vi kan framstå som en seriøs nyhetsformidler med tillit.

NRK følger de presseetiske retningslinjene, slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten. I dette tilfellet er det paragraf 2.2, hvor det heter: "Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet".

NRK Finnmark har en løpende dekning av konflikten, nå senest ble det laget saker på kravene fra aksjonsgruppa i Alta, mens Hanne Larsen publiserte sitt innlegg. Vår dekning av saken blir publisert på TV, radio og nett. Det er bare å følge med.

Morten Ruud

Distriktsredaktør