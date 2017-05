Det er et kjent fenomen at valgdeltakelsen til ungdom har vært på en nedadgående kurve lenge. Det virker i dag som at ungdom bare blir mindre og mindre interessert i politikk, og i å generelt bruke sin egen stemmerett. Det forventes ved valget til høsten at antallet førstegangsvelgere som stemmer vil være et svært dystert tall, dette synes jeg er helt forferdelig trist.

Først og fremst forstår jeg det ikke heller, hvorfor vil ikke du som ungdom være med på å ha påvirkning på hvordan din egen framtid skal se ut? Du selv bestemmer hvordan dine egne skattepenger skal brukes. Om de skal brukes på å skape nye og miljøvennlige arbeidsplasser, eller om de skal brukes på å støtte Olav Thon og gjengens utdrikningslag, er helt opp til deg. DU bestemmer hvordan din hverdag skal se ut. Om du vil ha en hverdag hvor forskjellene mellom deg og din nabo ikke er stor, og alle mennesker rundt deg har like muligheter som deg, ja så er det opp til deg å bestemme. Eller om du vil at forskjellene mellom rike og fattige folk i din egen by skal øke, ja, så er det selvfølgelig også opp til deg selv å bestemme. Vi ungdommen er fremtiden. Nettopp derfor mener jeg det er viktig at vi som er fremtiden, også har en innvirkning på den, når den først skal bestemmes over.

Nå har det seg riktignok sånn at mange ungdommer ikke er like interessert i politikk som det jeg er. Mye av grunnen til det er at de rett og slett ikke forstår den, eller at ordbruken som brukes i politikken faktisk blir for vanskelig og avansert, noe som er godt forståelig. For ja, politikken er vanskelig å forstå til tider, og kan være kjedelig. Selvfølgelig har ungdommer mer lyst til å se på SKAM og drikke seg dritings hver helg, enn å tenke på meningsmålinger, møteprotokoller, og partilederdebatten som starter kl. 18. Men så er det svært viktig å tenke på at politikk faktisk berører oss alle. Hvor mye du som borteboer får i stipend hvert år, det er politikk. Om dine muligheter for lærlingplass når studietiden er over er gode eller ikke, er også politikk.

Så for alle dere ungdommer der ute som ikke enda helt har planene klare for hva dere skal finne på 11. september, gå og stem da vel. Og hvis du i tillegg ønsker et Norge hvor forskjellene mellom folk reduseres og alle har like muligheter, et Norge hvor det skapes nye og grønnere arbeidsplasser for fremtiden, og et Norge hvor alle skal med, uansett hudfarge, legning, eller størrelsen på lommeboken. Stem Arbeiderpartiet ved høstens stortingsvalg!

Thomas Fredrik Kristensen

Nestleder i Alta AUF