– Laila skiter i eget reir

Det er med beklagelse at jeg leser Laila Davidsens angrep på eget partis helsepolitikk. Laila, gjør med sine uttalelser dette til en offentlig sak, som jeg synes fortjener en kommentar.

Finnmark Høyre har hele tiden vært klar på at dagens sykehusstruktur ligger fast, og det er en politikk som burde binde opp politikere fra Finnmark som representerer Høyre, i det minste i noen grad. Politikken og sykehusstrukturen er også fastlagt av vår egen helseminister i en rekke uttalelser, hvor man har stilt spørsmål om denne. Selv om det er høyt under taket i Høyre, og at partipisken ikke er eksisterende som politisk virkemiddel i partiet, må man forvente at rutinerte politikere fra Finnmark har oppfattet at de skal representere hele fylket, og ikke bare egen kommune.

Siden Alta ikke har noen mandater til Stortinget ved valg, så må vi forvente at representanten Davidsen faktisk representerer hele fylket og ikke bare hjemstedet. Sykehusstrukturen ligger fast, og insinuere at sykehusstyret skulle ha en kampanje mot Alta, er både paranoid og urettferdig.

Når hun så stiller opp på torget i Alta, sammen med andre politikere, som i sin agenda faktisk sier man må motarbeide bygging av nytt sykehus i Hammerfest, blir hun en del av en blokk som går både mot vedtak i Finnmark Høyre og i departementet ledet av Høyre, uten at hun tar avstand fra de andres utsagn.

Slikt er det tungt for andre partimedlemmer å leve med, og man sysler lett med tanker hvor man undres om Davidsen igjen er i ferd med å skifte parti. At Alta skal ha sitt nærsykehus var et kompromiss som de fleste synes var fornuftig. Men dessverre tar både hun som tidligere ordfører og nå stortingsrepresentant til ordet for en politikk hun synes å dele med dagens ordfører i Alta kommune, hvor man ønsker sykehuset for Vest-Finnmark flyttet til Alta.

Rapporten fra Oslo Economics er et bestillingsverk de begge synes å støtte seg på. Den er ikke noe annet en et bestillingsverk fra Alta kommune, med de konklusjoner man har betalt for å få. En stortingspolitiker fra Høyre burde ikke støtte seg på slikt, men heller orientere seg om de utredninger som er gjort av eget departement, og opptre som en finnmarkspolitiker, Høyre-politiker og ikke som en lokal opprører fra Alta.

Siden det er høyt under taket, tillater jeg meg å skrive dette, til tross for at det muligens kan irritere endel av våre velgere i Alta, og kanskje gjøre noen av listekandidatene litt nervøse. Det faktum at jeg i august kan feire 50 år som medlem i Høyre, lengre enn Laila har levd, gjør vel også at jeg tør uttale meg der hvor andre velger å tie.

Jeg ønsker gjerne Laila Davidsen som politiker for partiet på Stortinget, men da som representant for Finnmark Høyre, og ikke for lokalpolitiske utspill og særlige ønsker i en tapte saker for Alta i særdeleshet, selv om slikt muligens er en stemmesanker i Alta.

Ole Martin Rønning

Lokalpolitiker for Høyre

i Hammerfest