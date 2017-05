– Hvor i himmelens navn er NRK?

Beklager kolleger i NRK Finnmark, men nå klarer jeg ikke å holde kjeft lenger.

Ja, det gjelder kampen for et verdig helsetilbud, som folk i Finnmarks største by har kjempet for med nebb og klør i flere år. Jeg har trodd at jeg kanskje har fulgt dårlig med i timen og at dere faktisk har laget journalistikk på det som for mange er den viktigste saken på flere tiår.

Men neida, jeg har fått bekreftet fra flere hold at dere ikke "toucher" den saken. Om årsaken er at dere ikke vil blande dere inn i en betent lokaliseringsstrid mellom Alta og Hammerfest, så mener jeg med respekt å melde at dette er feigt.

Vi som medier plikter å speile det folk er opptatt av, om teamet er aldri så vanskelig. Inntil nå har Altaposten laget en rekke saker på helsetilbudet i Alta, og med det har vi altså blitt beskyldt for å drive kampanjejournalistikk. Vel, det er bedre enn å bli beskyldt for å drive med komplett ansvarsfraskrivelse.

Lørdag gikk altaværingene mann av huse, i det som var den siste scooterhelga i byen, for å vise hva de mener om at Alta neglisjeres totalt av sentrale politikere, Helse Nord og Finnmarkssykehuset. iFinnmark stilte med flere journalister under protesttoget, som alene trakk 550 mennesker, enda flere fikk med seg appellene på torget.

Det samme gjorde Mediehuset Altaposten. Men hvor var NRK? Jo, jeg fikk høre at de hadde hatt journalist til stede. En enkel nett-sak publisert på lørdagskvelden, før og etter det – ingenting.

Saken er ikke fulgt opp på nett, ikke på radiosendinga mandag morgen og iallefall ikke på TV.

Mandagens debatt på radio var til overmål viet skolesaken, basert på et gammelt vedtak om at førsteklassingene på Aronnes må til storskolen på Komsa! (Noe som jo slettes ikke stemmer!)

Ikke ett ord av nyhetssendinga ble viet til det som må sies å være den største folkeaksjonen i Alta på flere år. Dette kaller jeg å svikte folket. Folket som allmennkringkasteren er satt til å betjene. Folk i Odda kan i alle fall stole på NRK. Derfra har det kommet solide saker som har rukket langt inn i regjeringslokalene. Til sammenligning hadde NRK åtte mann under folkemøtet i Vardø, da fiskeriminister Per Sandberg møtte kystfolket som er i opprør. Kjempebra.

Jeg håper inderlig NRK Finnmark tar det samme ansvaret for sykehussaken i fylket. Ikke for å ta stilling. Men for å være folkets røst mot makta. Er det ikke det vi er til for?

Hanne Larsen

Journalist i Mediehuset Altaposten